​Фанаты набросились на Месси, когда тот вышел из ресторана

Лионель Месси завоевал первый свой трофей в составе сборной Аргентины, после чего отправился в отпуск. Звёздный футболист во время отдыха решил посетить ресторан в Майами, но покинуть его было не так просто. Дело в том, что выход из заведения окружили футбольные фанаты, которые были готовы пойти на многое, чтобы сделать памятное фото с Месси или хотя бы просто прикоснуться к футболисту. Видео выхода игрока из ресторана опубликовал в «Твитере» журналист Алан Фихели.

Este chico. And people question him for being stand-offish, or “cold”. The man is living a life none of us mere mortals can even fathom. pic.twitter.com/HZG9B8suM5