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​Фанаты набросились на Месси, когда тот вышел из ресторана

17 Июля 2021, 21:19,

Лионель Месси завоевал первый свой трофей в составе сборной Аргентины, после чего отправился в отпуск. Звёздный футболист во время отдыха решил посетить ресторан в Майами, но покинуть его было не так просто. Дело в том, что выход из заведения окружили футбольные фанаты, которые были готовы пойти на многое, чтобы сделать памятное фото с Месси или хотя бы просто прикоснуться к футболисту. Видео выхода игрока из ресторана опубликовал в «Твитере» журналист Алан Фихели.

 

Несколько месяцев назад Лионель Месси давал интервью, в котором рассказывал, что из-за популярности ему сложно насладиться некоторыми, казалось бы, обычными вещами, как поход в парк и так далее.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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don sangre
17 Июля 2021, 21:45
За славу и популярность надо платить
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