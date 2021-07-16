​Паредес: «Никогда не видел Месси таким счастливым»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался по поводу триумфа команды на Кубке Америки.

«Не только мы, но и все 45 миллионов аргентинцев хотели, чтобы Лео завоевал трофей со сборной страны. Было невероятно наслаждаться этим успехом вместе с ним.

Я никогда не видел Месси более счастливым, чем он был в эти 45 дней. Ему очень нравилось находиться с нами. Это было похоже на выпускную поездку, где мы хорошо повеселились. Для нас это невероятный Кубок Америки. Это сбывшаяся мечта», - рассказал Паредес в интервью TyC Sports.

Напомним, в финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Бразилию.