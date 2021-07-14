​Кемпес: «Месси не сравнится с Марадоной, даже если выиграет 4 чемпионата мира подряд»

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14 Июля 2021, 15:55,
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Экс-игрок сборной Аргентины Марио Кемпес высказался по поводу сравнений Лионеля Месси и Диего Марадоны.
«Проблема Лионеля Месси в том, что он стал наследником Диего Марадоны. Трудно затмить Диего, ведь он считается идолом для всего мира. Месси не сможет превзойти Марадону, даже если выиграет 4 чемпионата мира подряд. Неважно, сколько титулов выиграет Месси. Он никогда не сравнится с Марадоной», - рассказал Кемпес ESPN.
Напомним, что на прошлых выходных Лионель Месси впервые смог выиграть трофей со сборной Аргентины. Команда завоевала Кубок Америки.
Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины, Диего Марадона, Марио Кемпес
марадона-баскетболист и кладёт мяч в сетку руками, а Месси - ногами.