Команда Лионеля, но не только Месси: Как сборная Аргентины выиграла Кубок Америки

Кубок Америки завершился победой сборной Аргентины. «Альбиселесте» взяли первый трофей с 1993 года! Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» резюмирует победу.

После финального свистка на «Маракане», который засвидетельствовал победу сборной Аргентины над командой Бразилии со счётом 1:0 в финале Кубка Америки, не было более счастливого человека, чем Лионель Месси. Капитан «альбиселесте» плакал от счастья, а партнёры обнимали и поздравляли его, качали на руках, будто это был персональный успех. Конечно, все аргентинцы были безмерно рады этой победе, но все понимали, насколько это было важно именно для него.

Месси успел проиграть четыре финала – три в рамках Кубка Америки и один на чемпионате мира. Сам форвард не скрывал, что ему, выигравшему всё, очень хотелось завоевать трофей с национальной командой. Однако после каждой неудачи «альбиселесте», как правило, Месси называли главным виновником. У него действительно была не лучшая статистика в плей-офф мундиаля и на всех Кубках Америки. И всё же вешать всех собак на Месси было неправильно. Однако всё это трансформировалось в сложившееся мнение, что именно Лео формирует сборную Аргентины, поэтому он и виновен во всех неудачах. Конечно, это было не так.

По итогам Кубка Америки-2021 велик соблазн говорить, что это трофей имени Месси. Он стал лучшим бомбардиром турнира (вместе с Луисом Диасом) и лучшим ассистентом (с рекордным показателем). В общей сложности Месси набрал 9 результативных очков, при том что «альбиселесте» в общей сложности забили 12 мячей. Однако и это будет не совсем верно.

Embed from Getty Images

На прошедшей Копе сборная Аргентины впервые за долгое время предстала как полноценная команда, а не в образе «Месси и все остальные». Раньше любой тренер так или иначе пытался выстроить игру сборной исключительно вокруг главной звезды, что шло в ущерб. В итоге самодостаточные игроки вроде Анхеля ди Марии, Хавьера Пасторе, Эрика Ламела, Эсекьеля Лавесси, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаина становились просто массовкой.

Любопытно, что нынешний тренер сборной Аргентины Лионель Скалони пошёл иным путём. Он менее опытный тренер, чем его предшественники, и менее авторитетный. К тому же в его расположении был далеко не такой звёздный состав. Однако Скалони решил выстроить, прежде всего, команду, которая действовала бы органично. Понятное дело, что Месси был главной звездой, но и он стал лишь частью общего механизма.

Сборная Аргентины на Копе показала себя очень тренерской. Скалони не побоялся усадить звёздного Серхио Агуэро, друга Месси, в запас, потому что это нужно было на благо команде. В центре нападения действовал Лаутаро Мартинес, а рядом с ним чаще выходил Николас Гонсалес, который запомнился, прежде всего, своими промахами. Однако Гонсалес, в отличие от Агуэро, давал необходимый объём работы, прессинга, давления на соперника.

Скалони вообще подходил к каждому матчу, выбирая состав. Показательно, что на финал по сравнению с полуфиналом он почти полностью обновил оборону – 3 из 4 защитников. Однако по ходу решающего матча никто не усомнился в решении Скалони – Акунья, Ромеро и Монтьель провели шикарный поединок, практически полностью нейтрализовав звёздную атаку бразильцев. Кроме того, ди Мария, отсидевший почти весь турнир в запасе, вышел на решающий матч и забил победный гол. Чем не тренерское чутьё?

Embed from Getty Images

Месси же расцвёл в этой командной игре. Аргентина играла именно коллективом, что позволило капитану показать свои лучшие качества. Отличная линии полузащиты Паредес – де Пауль – Ло Чельсо сняла с Месси необходимости тащить мяч через середину поля. Аргентинцы спокойно выходили из обороны через среднюю линию, а не сразу искали глазами Лео. В свою очередь Лаутаро Мартинес, Николас Гонсалес, тот же ди Мария растягивали оборону соперника, открывались сами, что давало Месси и простор, и варианты в атаке. Лео не надо было всё делать самому, как порой приходилось ранее, и это дало результат. Это была по-настоящему тренерская команда.

В общем, безусловно, надо отдать дань в этой победе и другому Лионелю – Скалони. Он действительно собрал команду, которая сумела за счёт коллективных взаимодействий победить. При этом аргентинцы, конечно, выглядят сыровато, и им есть куда расти дальше. Кажется, что Скалони, который оказался во многом случайно на своём посту, становится идеальным тренером сборной Аргентины. Если ему дать поработать, а в стране в ближайшее время появятся новые яркие таланты, то «альбиселесте» смогут замахнуться и на более статусный трофей.