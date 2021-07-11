Месси и Диас разделили титул лучшего бомбардира Кубка Америки

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11 Июля 2021, 05:00,
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В Бразилии завершился Кубок Америки. Титул лучшего бомбардира турнира разделили двое футболистов.
По итогам Кубка Америки по четыре гола забили аргентинец Лионель Месси и колумбиец Луис Диас. Это лучший показатель турнира. При этом стоит отметить, что Диас все свои голы забил с игры, в то время как Месси один мяч отправил в цель с пенальти.
Лионель Месси в свою очередь стал лучшим ассистентом Кубка Америки, сделав 5 результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины, Сборная Колумбии, Луис Диас