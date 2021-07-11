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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Месси и Диас разделили титул лучшего бомбардира Кубка Америки

11 Июля 2021, 05:00,

В Бразилии завершился Кубок Америки. Титул лучшего бомбардира турнира разделили двое футболистов.

По итогам Кубка Америки по четыре гола забили аргентинец Лионель Месси и колумбиец Луис Диас. Это лучший показатель турнира. При этом стоит отметить, что Диас все свои голы забил с игры, в то время как Месси один мяч отправил в цель с пенальти.

Лионель Месси в свою очередь стал лучшим ассистентом Кубка Америки, сделав 5 результативных передач. 

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины, Сборная Колумбии, Луис Диас
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