​Месси поиздевался над соперником во время серии пенальти

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07 Июля 2021, 14:40,
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Сборная Аргентины пробилась в финал Кубка Америки, обыграв Колумбию в серии одиннадцатиметровых. По ходу серии пенальти не реализовал экс-игрок «Барселоны» Йерри Мина. Капитан аргентинской команды Лионель Месси после этого поиздевался над соперником.
«Давай, танцуй! Теперь танцуй!» - выкрикнул Месси, слова которого попали в телетрансляцию TyC Sports, пишет Marca.
Вероятно, Лионель Месси так отреагировал из-за танца, который Йерри Мина исполнил после реализованного пенальти в четвертьфинальном противостоянии сборной Колумбии против Уругвая.
В финале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет против Бразилии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины, Сборная Колумбии, Йерри Мина