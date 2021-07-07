​Месси поиздевался над соперником во время серии пенальти

Сборная Аргентины пробилась в финал Кубка Америки, обыграв Колумбию в серии одиннадцатиметровых. По ходу серии пенальти не реализовал экс-игрок «Барселоны» Йерри Мина. Капитан аргентинской команды Лионель Месси после этого поиздевался над соперником.

«Давай, танцуй! Теперь танцуй!» - выкрикнул Месси, слова которого попали в телетрансляцию TyC Sports, пишет Marca.

Вероятно, Лионель Месси так отреагировал из-за танца, который Йерри Мина исполнил после реализованного пенальти в четвертьфинальном противостоянии сборной Колумбии против Уругвая.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет против Бразилии.