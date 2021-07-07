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​Месси поиздевался над соперником во время серии пенальти

07 Июля 2021, 14:40,

Сборная Аргентины пробилась в финал Кубка Америки, обыграв Колумбию в серии одиннадцатиметровых. По ходу серии пенальти не реализовал экс-игрок «Барселоны» Йерри Мина. Капитан аргентинской команды Лионель Месси после этого поиздевался над соперником.

«Давай, танцуй! Теперь танцуй!» - выкрикнул Месси, слова которого попали в телетрансляцию TyC Sports, пишет Marca.

Вероятно, Лионель Месси так отреагировал из-за танца, который Йерри Мина исполнил после реализованного пенальти в четвертьфинальном противостоянии сборной Колумбии против Уругвая.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет против Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины, Сборная Колумбии, Йерри Мина
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