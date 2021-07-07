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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Месси прокомментировал выход в финал Кубка Америки

07 Июля 2021, 09:30,

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе в финал Кубка Америки. В полуфинальном поединке «альбиселесте» с трудом одолели команду Колумбии (1:1, 3:2 - в серии пенальти).

«Иногда становилось очень тяжело. Однако у нас в команде есть Эмилиано. Это феноменальный вратарь. Вся команда верила в него. Аргентина добилась своей цели и сыграет в финале», - приводит слова 34-летнего нападающего пресс-служба национальной команды.

В финале Кубка Америки-2021 Аргентина сыграет против хозяев турнира - Бразилии. Поединок состоится 11 июля, начало запланировано в 3:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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