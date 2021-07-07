Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти и вывел Аргентину в финал Кубка Америки

Сборная Аргентины сыграет в финале Кубка Америки. В основное время матча с колумбийцами победитель не был определен, но в серии пенальти вратарь «альбиселесте» совершил три сейва.

На Кубке Америки определялся второй финалист. За путёвку в решающий матч сражались сборные Аргентины и Колумбии. «Альбиселесте» на бумаге выглядели фаворитами матча, не зря же они выиграли свою группу. Колумбийцы же играли на первом этапе не очень уверенно, да и уругвайцев они прошли только в серии пенальти. Тем не менее, никто не сомневался, что «кофейщики» окажут серьёзное сопротивление.

Аргентинцы создали первый момент уже на четвёртой минуте. Месси справа навесил, а Лаутаро Мартинес, отклеившись от оппонента, бил головой в дальний угол, но в створ не попал. Через пару минут аргентинцы уже не простили колумбийцев. После передачи Ло Чельсо из глубины Месси получил мяч в штрафной, откатил его назад, и Лаутаро в касание пробил в цель.

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Колумбийцы тут же могли сравнять счёт. Диас слева прострелил в штрафную, а Куадрадо пробил в касание, но Мартинес оказался начеку. В остальном моментов и подходов к воротам почти не случалось, зато было много борьбы и стыков. Колумбийцы скорее завладели инициативой, они зарабатывали стандарты, но ни угловые, ни штрафные к опасности у ворот Мартинеса не возникало.

Колумбийцы за десять минут до конца первого тайма создали два момента подряд. Сначала Барриос на подборе нанес удар, и после рикошета мяч попал в штангу и отскочил за пределы поля. После навеса с этого углового Мина выиграл борьбу и головой пробил, но аргентинцев спасла перекладина. Аргентинцы в свою очередь упустили момент под занавес первой половины. После навеса Месси с углового Гонсалес с близкого расстояния бил головой, но Оспина сумел среагировать и спасти.

В перерыве наставник колумбийцев сделал сразу три замены, перейдя на игру в три нападающих. В дебюте тайма Диас пробил издали, но Мартинес был начеку. Вскоре Сапата нанес два удара в одной атаке из пределов штрафной, но оба выстрела были заблокированы. При этом в матче продолжало быстро увеличиваться количество стыков и штрафных. За стартовые 15 минут второго тайма колумбийцы трижды в центре поля уложили на газон Месси.

По истечении часа давление колумбийцев привело к забитому голу. После длинной передачи из центра Диас ворвался в штрафную. Песселья оттирал полузащитника, но тот в падении с острого угла сумел пробить в дальний угол мимо Мартинеса.

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После забитого мяча характер игры не менялся. Колумбийцы продолжали владеть мячом и чаще бывать около штрафной соперника. У аргентинцев на поле появился ди Мария, который как раз и отметился первым ударом своей команды по воротам во втором тайме, но точно в руки Оспине.

За семнадцать минут до окончания основного времени аргентинцы упустили супермомент. После передачи из центра Оспина куда-то далеко вылетел из ворот, ди Мария спокойно прокинул мяч мимо него, но не стали бить издали, а отдал налево Лаутаро, который бил из пределов штрафной. Барриос на линии отбил футбольный снаряд. Первым был на добивании ди Мария, но умудрился не попасть в створ. Вскоре аргентинцы заработали право на потенциально опасный штрафной, Месси попал в стенку, а Паредес с отскока пробил по воротам, но Оспина спас колумбийцев.

Вскоре «кофейщиков» спасла штанга. Ди Мария покатил мяч в левую зону штрафной, Месси нашел возможность и пробил, но попал в каркас. На добивании был де Пауль, но его удар заблокировали. Вскоре уже Месси забросил в штрафную, и Тальяфико слета пытался пробить, но не смог. В итоге судьбу полуфинала решала серия пенальти.

Первым к мячу подошел Куадрадо и открыл счет. У аргентинцев первым пошел Месси и сильным ударом в верхний угол сравнял результат. Санчес следующим не смог переиграть Мартинеса, который из угла вытащил мяч. Де Пауль тут же пробил выше. Затем Мина также не смог переиграть Мартинеса, который вновь парировал. Паредес же был точен, разведя вратаря и мяч по разным сторонам. Борха мощным ударом под перекладину был точен. Лаутаро Мартинес также точно пробил верхом, но в угол. Кардона следующим пробил в угол, но Эмилиано Мартинес совершил и третий сейв, выиграв серию.

Таким образом, сборная Аргентины стала финалистом. Теперь в решающем матче за трофей на сыграет с бразильцами. Что касается колумбийцев, то их ждёт встреча с перуанцами за третье место.