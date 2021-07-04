Оспина в серии пенальти принёс Колумбии победу над Уругваем

Сборные Уругвая и Колумбии провели довольно скучный поединок, создав минимум моментов в основное время. Судьбу матча решала серия пенальти, в которой точнее оказались колумбийцы.

Следом за Евро определялись последние полуфиналисты и на Кубке Америки. Пожалуй, в самом статусном матче 1/4 встречались команды Уругвая и Колумбии. Более громкой пары в этот раз не было. При этом такой матч можно было назвать в некотором роде ностальгией. С большой долей вероятности для Луиса Суареса и Эдинсона Кавани это последняя Копа, и в этом случае очный матч становился бы последним на турнире.

Команды начали матч на встречных курсах. Обе команды шли вперёд и быстро заработали стандарты, но ничего извлечь из этого не смогли ни те, ни другие. На 13-й минуте Куэльяр пытался открыть счёт, но после навеса со штрафного его удар головой по воротам уругвайцев оказался выше цели. Колумбийцы после этого забрали инициативу себе, но их попытки впереди ни к чему не приводили. Несколько раз они беспокоили Муслеру, но каждый раз по окончании эпизода звучал свисток судьи.

Время шло, уругвайцы отодвинули игру и сами стали залезать в чужую штрафную. Однако моментов всё также не было ни у тех, ни у других ворот. В этой ситуации острым можно было назвать пас на Сапату, который входил в штрафную и мог оказаться один на один с Муслерой, но Хименес успел поставить корпус и оттереть форварда.

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В конце тайма Мина выручил колумбийцев. После опасной атаки уругвайцев последовал прострел на Кавани, который готов был забивать в пустой угол, но защитник «Эвертона» прервал передачу. В ответ колумбийцы создали по-настоящему опасный эпизод. Сапата по левому флангу продавил Хименеса и с острого угла пробил, но попал в Муслеру. Мяч отлетел в центр штрафной, и Муриэль первым же касанием пытался попасть в уже оставленные ворота, но в створ не попал. На этом арбитр отправил команды в раздевалку.

Второй тайм обе команды начали активно. Наконец-то первый реально опасный момент создали уругвайцы – Нандес справа навешивал, но мяч свалился и летел в дальний верхний угол. Однако Оспина успел перестроиться и вытащил футбольный снаряд. Чуть позже Винья пробил из-за пределов штрафной на исполнение, но колумбийский вратарь спокойно мяч забрал.

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В середине тайма тревожно было уже у ворот уругвайцев. После навеса с углового Мина выиграл борьбу в воздухе, но Муслера был на месте и забрал мяч. Через десять минут «кофейщики» упустили голевой шанс. После навеса Борре нападающий колумбийцев Сапата отклеился от Хименеса и головой бил в упор, но Муслера выручил свою команду.

В итоге все закончилось серией пенальти. Серию начали колумбийцы сильным и точным ударом Сапаты. У уругвайцев к точке подошёл Кавани, который уложил мяч в нижний угол. В таком же духе пробил Давинсон Санчес, а вот удар Хименеса Оспина парировал. После выстрела Мины Муслера был близок к тому, чтобы ответить сейвом, но мяч в сетку всё же влетел. Суарес спокойно сократил счёт, Борха вновь увеличил его. Винья подошёл бить пятый удар, но Оспина вновь спас свою команду.

В итоге, в полуфинал прошла сборная Колумбии. Её соперником станет победитель матча между Аргентиной и Эквадором.