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Оспина в серии пенальти принёс Колумбии победу над Уругваем

04 Июля 2021, 03:07,

Сборные Уругвая и Колумбии провели довольно скучный поединок, создав минимум моментов в основное время. Судьбу матча решала серия пенальти, в которой точнее оказались колумбийцы.

 

Протокол игры  
Уругвай 0:0 Колумбия
(1:1) Кавани Эдинсон 91'  
(2:3) Суарес Луис 91'  
  91' Сапата Дуван (0:1)
  91' Мина Йерри (1:3)
  91' Борха Мигель (2:4)
  91' Санчес Давинсон (1:2)
Муслера Фернандо Нандес Найтан Хименес Хосе Годин Диего   35' Винья Матиас Вальверде Федерико   80' (Касерес Мартин (   80') Весино Матиас Бентанкур Родриго Де Арраскаэта Джорджиан   68' (Facundo Torres (   68') Суарес Луис Кавани Эдинсон
Запасные: Родригес Джонатан Макси Гомес Кампанья Мартин Рочет Серхио Горриаран Фернандо Brian Ocampo Торрейра Лукас Коатес Себастьян Гонсалес Джованни Араухо Рональд
Оспина Давид Муньос Даниэль Мина Йерри Санчес Давинсон Тесильо Вильям Барриос Вилмар Куэльяр Густаво Борре Рафаэль   87' (Борха Мигель (   87') Муриэль Луис   67' (Чара Йимми (   67') Диас Луис Сапата Дуван
Запасные: Кардона Эдвин Мурильо Оскар Куэста Карлос Jaminton Campaz Перласа Бальдомеро Перес Себастьян Фабра Франк Кинтана Альдаир Медина Стефан Варгас Камило
04 июля. Стадион "Национальный (Бразилиа)" (Бразилиа).

Следом за Евро определялись последние полуфиналисты и на Кубке Америки. Пожалуй, в самом статусном матче 1/4 встречались команды Уругвая и Колумбии. Более громкой пары в этот раз не было. При этом такой матч можно было назвать в некотором роде ностальгией. С большой долей вероятности для Луиса Суареса и Эдинсона Кавани это последняя Копа, и в этом случае очный матч становился бы последним на турнире.

Команды начали матч на встречных курсах. Обе команды шли вперёд и быстро заработали стандарты, но ничего извлечь из этого не смогли ни те, ни другие. На 13-й минуте Куэльяр пытался открыть счёт, но после навеса со штрафного его удар головой по воротам уругвайцев оказался выше цели. Колумбийцы после этого забрали инициативу себе, но их попытки впереди ни к чему не приводили. Несколько раз они беспокоили Муслеру, но каждый раз по окончании эпизода звучал свисток судьи.

Время шло, уругвайцы отодвинули игру и сами стали залезать в чужую штрафную. Однако моментов всё также не было ни у тех, ни у других ворот. В этой ситуации острым можно было назвать пас на Сапату, который входил в штрафную и мог оказаться один на один с Муслерой, но Хименес успел поставить корпус и оттереть форварда.

Embed from Getty Images

В конце тайма Мина выручил колумбийцев. После опасной атаки уругвайцев последовал прострел на Кавани, который готов был забивать в пустой угол, но защитник «Эвертона» прервал передачу. В ответ колумбийцы создали по-настоящему опасный эпизод. Сапата по левому флангу продавил Хименеса и с острого угла пробил, но попал в Муслеру. Мяч отлетел в центр штрафной, и Муриэль первым же касанием пытался попасть в уже оставленные ворота, но в створ не попал. На этом арбитр отправил команды в раздевалку.

Второй тайм обе команды начали активно. Наконец-то первый реально опасный момент создали уругвайцы – Нандес справа навешивал, но мяч свалился и летел в дальний верхний угол. Однако Оспина успел перестроиться и вытащил футбольный снаряд. Чуть позже Винья пробил из-за пределов штрафной на исполнение, но колумбийский вратарь спокойно мяч забрал.

Embed from Getty Images

В середине тайма тревожно было уже у ворот уругвайцев. После навеса с углового Мина выиграл борьбу в воздухе, но Муслера был на месте и забрал мяч. Через десять минут «кофейщики» упустили голевой шанс. После навеса Борре нападающий колумбийцев Сапата отклеился от Хименеса и головой бил в упор, но Муслера выручил свою команду.

В итоге все закончилось серией пенальти. Серию начали колумбийцы сильным и точным ударом Сапаты. У уругвайцев к точке подошёл Кавани, который уложил мяч в нижний угол. В таком же духе пробил Давинсон Санчес, а вот удар Хименеса Оспина парировал. После выстрела Мины Муслера был близок к тому, чтобы ответить сейвом, но мяч в сетку всё же влетел. Суарес спокойно сократил счёт, Борха вновь увеличил его. Винья подошёл бить пятый удар, но Оспина вновь спас свою команду.

В итоге, в полуфинал прошла сборная Колумбии. Её соперником станет победитель матча между Аргентиной и Эквадором.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Уругвая, Сборная Колумбии
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