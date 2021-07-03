На Кубке Америки определились первая пара полуфиналистов

На Кубке Америки стартовала стадия четвертьфиналов. Уже определилась первая пара полуфиналистов.

Путёвку в решающий матч между собой оспорят сборные Бразилии и Перу. Первые обыграли чилийцев со счётом 1:0, а вторые лишь в серии пенальти одолели парагвайцев (основное время завершилось с результатом 3:3).

Во второй половине сетки четвертьфинальные матчи пройдут в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени.