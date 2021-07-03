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Кубок Америки (Copa America) 2021
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На Кубке Америки определились первая пара полуфиналистов

03 Июля 2021, 05:01,

На Кубке Америки стартовала стадия четвертьфиналов. Уже определилась первая пара полуфиналистов.

Путёвку в решающий матч между собой оспорят сборные Бразилии и Перу. Первые обыграли чилийцев со счётом 1:0, а вторые лишь в серии пенальти одолели парагвайцев (основное время завершилось с результатом 3:3). 

Во второй половине сетки четвертьфинальные матчи пройдут в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Чили, Сборная Перу, Сборная Парагвая
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