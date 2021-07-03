На Кубке Америки определились первая пара полуфиналистов

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03 Июля 2021, 05:01,
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На Кубке Америки стартовала стадия четвертьфиналов. Уже определилась первая пара полуфиналистов.
Путёвку в решающий матч между собой оспорят сборные Бразилии и Перу. Первые обыграли чилийцев со счётом 1:0, а вторые лишь в серии пенальти одолели парагвайцев (основное время завершилось с результатом 3:3).
Во второй половине сетки четвертьфинальные матчи пройдут в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Бразилии, Сборная Чили, Сборная Перу, Сборная Парагвая