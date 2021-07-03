6 голов, 2 удаления и серия пенальти, в которой Перу прошёл Парагвай

На Кубке Америки плей-офф начался ударно. В четвертьфинальном матче между сборными Перу и Парагвая было забито 6 голов и показано 2 красные карточки – всего поровну. В итоге все решила серия пенальти.

Кубок Америки стремительно догнал чемпионат Европы, и за океаном также началась стадия 1/4 финала. В первом матче между собой играли вице-чемпион прошлого розыгрыша сборная Перу и команда Парагвая.

Матч начался с целой серии стыков. Причём парагвайцы скорее пытались владеть мячом, а перуанцы раз за разом просто били по ногам соперников. Именно «гуарани» и отметились первым ударом по воротам – Мартинес пробил из-за пределов штрафной, но Гальесе спокойно взглядом проводил, как мяч пролетел выше ворот. И всё же парагвайцы забили быстрый гол. «Гуарани» заработали угловой, после навеса всё тот же Мартинес пробил головой с пары метров, Гальесе проявил сумасшедшую реакцию и отбил мяч, но первым на добивании оказался Гомес.

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Парагвайцы продолжали после этого атаковать и дальше, и уже на шестнадцатой минуте центральный защитник перуанцев Сантамария «подсел» на жёлтую карточку. После заработанного стандарта Арзамендия пробил, но Гальесе спокойно парировал. Перуанцы ответили ударом Пеньи из-за пределов штрафной в дальний угол, но Силва выручил свою команду. Почти тут же «инки» сравняли результат. Каррильо с правого фланга простреливал в центр вратарской, где Лападула в касание пробил в цель.

И всё же парагвайцы были активнее. Вскоре «гуарани» наделялись на пенальти, но судья не увидел фола в действиях Сантамарии. Позже Рамос едва не срезал мяч в собственные ворота, но перуанцев попала перекладина после пущенной защитником свечи. После этого моментов долго не возникало, но «гуарани» продолжали владеть инициативой. Тем удивительнее, что перуанцы за пять минут до конца первого тайма вышли вперёд. Йотун слева сделал передачу за спину защитникам парагвайцев, а Лападула в касание пробил мимо Силвы точно в цель.

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Парагвайцы были очень недовольны, что мяч засчитали, будучи уверенным, что Каррильо подыграл себе рукой во время голевой атаки. Капитан парагвайцев Гомес отчаянно спорил, за что получил жёлтую карточку. А уже в компенсированное время он же в борьбе с Лападулой отмахнулся и получил второе предупреждение, что конвертировалось в удаление. На этом первый тайм и завершился.

Парагвайцы активно начали второй тайм и могли сравнять счёт после штрафного, но Гальесе отбил мяч после удара перед собой, а на добивании никого из «гуарани» не было. Вскоре всё же мяч в ворота перуанцев влетел. После углового Гонсалес головой сбросил, футбольный снаряд попал в Йотуна, от него отскочил к Алонсо, который с близкого расстояния пробил под перекладину.

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Перуанцы пытались прибавить и воспользоваться численным большинством, но до опасных моментов долгое время дело не доходило. Лишь на 64-й минуте перуанцы впервые после перерыва угрожали воротам соперника. Трауко слева вошёл в штрафную и бил в дальний угол, но в створ не попал. Затем Ормено здорово выстрелил из-за пределов штрафной, но Силва парировал мяч.

Перуанцы старались в концовке прижать соперника, очень им не хотелось решать судьбу матча в серии пенальти (на Кубке Америки в четвертьфиналах дополнительное время не предусмотрено регламентом). За десять минут до конца матча давление перуанцев привело к забитому мячу. Йотун решился на дальний удар, который вряд ли был опасным, но футбольный снаряд попал Рохаса, изменил направление и залетел в сетку.

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За пять минут до конца матча составы уравнялись. Каррильо в центре поля нарушил правила, получил жёлтую карточку, которая стала для него второй в матче. При этом «инки» тут же едва не забили ещё. Перуанцы заработали штрафной, и после навеса Лападула бил головой, но в створ немного не попал. А вот парагвайцы своим шансом воспользовались. На 90-й минуте Мартинес слева простреливал, Самудио бил, Гальесе вновь отбил, но первым на добивании оказался Авалос, который не промахнулся мимо уже пустых ворот.

В оставшиеся минуты основного времени обе команды пытались забить победный мяч, но это не удалось. Все решила серия пенальти. Парагвайцы начали голом Ромеро в стиле Бруну Фернандеша, а перуанцы ответили точным ударом Лападулы. Затем Алонсо мощным ударом пробил в цель, а Йотун ответил «паненкой». Первый промах записал на свой счёт Мартинес, пальнув куда-то в небеса, но тут же Силва спас после попытки Ормено. Однако тут же и Самудио пробил выше перекладины, а Тапия вывел перуанцев вперёд. Да Мотта пробил в цель, а затем Силва в красивом прыжке потащил удар Куэвы. Следующим бил Эспинола, но после его выстрела Гальесе тоже наконец-то спас свою команду, а Трауко аккуратным ударом пробил в угол и вывел сборную Перу в полуфинал.

Соперником «инков» на следующей стадии станет победитель матча между сборными Бразилии и Чили.