Месси поднялся на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров сборных

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29 Июня 2021, 13:43,
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в сегодняшнем поединке против команды Боливии в рамках групповой стадии Кубка Америки. «Альбиселесте» отпраздновали уверенную победу со счетом 4:1.
Как сообщила ФИФА в своем твиттер-аккаунте, теперь на счету Лео 75 голов за национальную команду. Месси поднялся на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров национальных команд.
Напомним, что лидерами являются иранец Али Даеи и португалец Криштиану Роналду - по 109 голов. Легенды футбола Ференц Пушкаш и Пеле располагаются в рейтинге на четвертом и седьмом местах соответственно. На счету венгра 84 мяча, в активе бразильца 77 голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси