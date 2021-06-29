Месси поднялся на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров сборных

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в сегодняшнем поединке против команды Боливии в рамках групповой стадии Кубка Америки. «Альбиселесте» отпраздновали уверенную победу со счетом 4:1.

Как сообщила ФИФА в своем твиттер-аккаунте, теперь на счету Лео 75 голов за национальную команду. Месси поднялся на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров национальных команд.

Напомним, что лидерами являются иранец Али Даеи и португалец Криштиану Роналду - по 109 голов. Легенды футбола Ференц Пушкаш и Пеле располагаются в рейтинге на четвертом и седьмом местах соответственно. На счету венгра 84 мяча, в активе бразильца 77 голов.