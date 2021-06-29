Определились пары 1/4 кубка Америки

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29 Июня 2021, 06:43,
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На кубке Америки завершился групповой турнир. Теперь определились все пары 1/4 турнира, а также вся дальнейшая сетка.
Матчи стадии четвертьфиналов кубка Америки:
Аргентина - Эквадор;
Уругвай - Колумбия;
Бразилия - Чили;
Перу - Парагвай.
В первом полуфинале между собой сыграют победители первых двух пар, а во втором – двух последних.
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
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