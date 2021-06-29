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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Определились пары 1/4 кубка Америки

29 Июня 2021, 06:43,

На кубке Америки завершился групповой турнир. Теперь определились все пары 1/4 турнира, а также вся дальнейшая сетка.

Матчи стадии четвертьфиналов кубка Америки:

Аргентина - Эквадор;

Уругвай - Колумбия;

Бразилия - Чили;

Перу - Парагвай.

В первом полуфинале между собой сыграют победители первых двух пар, а во втором – двух последних.

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Аргентины, Сборная Уругвая, Сборная Чили, Сборная Колумбии, Сборная Перу, Сборная Парагвая, Сборная Эквадора
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