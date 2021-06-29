Аргентина разгромила Боливию и заняла первое место в группе на кубке Америки

Сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа легко разгромила команду Боливии. Ещё к перерыву "альбиселесте" отправили три безответных мяча, что и предопределило исход поединка. Благодаря этому успеху сборная Аргентины знала первое место в квинтете А на кубке Америки.

Сборная Боливии ещё за тур до окончания группового этапа кубка Америки лишилась шансов на выход в плей-офф, так что для неё матч против аргентинцев не имели никакого турнирного значения. «Альбиселесте» в целом тоже досрочно решили задачу – при любом раскладе команда финишировала бы в топ-2 своего квинтета, что гарантировало бы невозможность встретиться с бразильцами до финала. И всё же аргентинцы наверняка хотели победить и занять первую строчку.

Сборная Аргентины с первых минут ринулась в атаку и уже на второй минуте могла отличиться. Гомес с левого края от лицевой прострелил на Агуэро, который с близкого расстояния замыкал, но его удар пришёлся в Лампе. Корреа пытался добить мяч в цель, но вратарь боливийцев вновь выручил. Однако буквально через пару минут аргентинцы всё же открыли счёт. Месси с линии штрафной красиво забросил мяч внутрь неё, и Гомес слёта пробил под перекладину.

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После этого «альбиселесте» сбавили обороты, хотя и продолжали владеть мячом. Подопечные Скалони владели мячом, но до моментов дело не доходило. Лишь по истечении получаса Месси отправил в штрафную в штрафную Гомеса, тот обыграл Бехарано и получил от защитника по ногам. Бить пенальти взялся сам форвард «Барселоны» и пробил в цель.

Вскоре боливийцы огрызнулись. Хустиниано решился на дальний удар, но Армани в красивом прыжке парировал мяч в сторону, а на добивании никого не оказалось. Аргенинцы же ещё до перерыва довели счёт до разгромного. Агуэро изх центра поля забросил мяч вперёд, Месси убежал на рандеву с Лампе и перебросил вратаря, вышедшего из ворот. Могли аргентинцы довести счёт до неприличного ещё в первом тайме, но Агуэро после паса Корреа чуть не попал в дальний угол.

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Второй тайм начался в более спокойном темпе, аргентинцы даже позволяли боливийцам держать мяч. Всё это привело к тому, что счёт сократился. Хустиниано прорвался по правому флангу и покатил мяч низом в центр штрафной, откуда Сааведра мощно пробил в ближнй угол в противоход Армани. Однако буквально через пару минут статус-кво был восстановлен. Акунья прострелил в штрафную слева, Мартинес чуть не дотянулся, чтобы переправить мяч в ворота, Лампе отбил, Монтель на добивании попал в защитника, и футбольный снаряд вновь отскочил к Лаутаро, который в этот раз не промахнулся.

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Вскоре вновь Акунья слева уже из левой зоны штрафной простреливал, мяч долетел до Лаутаро, который бил слёта, но Лампе спас. Интересно, что боливийцы не смогли выбить футбольный снаряд, он вновь оказался у Мартинеса, который ещё раз пробил, но голкипер боливийцев опять выручил.

В целом на этот матч был закончен. Аргентинцы продолжали владеть преимуществом, но больше опасных моментов не создавали. Лишь в концовке поединка Месси пробил из пределов штрафной, но Лампе парировал мяч на угловой, и вскоре матч был завершён.

Таким образом, сборная Аргентины заняла первое место в группе А. Благодаря этому «альбиселесте» в четвертьфинале Копы сыграют с командой Эквадора, ставшей четвёртой в другом квинтете.