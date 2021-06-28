Определились все участники плей-офф кубка Америки

В воскресенье на кубке Америки завершился групповой этап в квинтете В. По его итогам в плей-офф вышли сборные Бразилии, Перу, Колумбии и Эквадора.

В группе А последний тур ещё предстоит провести, но уже известно, что в плей-офф пробились команды Аргентины, Парагвая, Чили и Уругвая. Правда, итоговая расстановка мест определится как раз по итогам завершающих встреч. После этого будут определены пары четвертьфиналистов.

Четвертьфиналы кубка Америки состоятся 2-го и 3-го июля (по московскому времени - 3-го и 4-го).