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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Определились все участники плей-офф кубка Америки

28 Июня 2021, 02:04,

В воскресенье на кубке Америки завершился групповой этап в квинтете В. По его итогам в плей-офф вышли сборные Бразилии, Перу, Колумбии и Эквадора.

В группе А последний тур ещё предстоит провести, но уже известно, что в плей-офф пробились команды Аргентины, Парагвая, Чили и Уругвая. Правда, итоговая расстановка мест определится как раз по итогам завершающих встреч. После этого будут определены пары четвертьфиналистов. 

Четвертьфиналы кубка Америки состоятся 2-го и 3-го июля (по московскому времени - 3-го и 4-го).

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Аргентины, Сборная Уругвая, Сборная Чили, Сборная Колумбии, Сборная Перу, Сборная Парагвая, Сборная Эквадора
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