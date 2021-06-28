Эквадор отстоял ничью с Бразилией и пробился в плей-офф кубка Америки

Сборная Эквадора стала первой командой на нынешнем кубке Америки, которая не проиграла бразильцам. «Селесао» счёт открыли, но удержать победу не смогли. Благодаря этому результату эквадорцы пробились в следующую стадию турнира.

В заключительном туре группы В на две путёвки в четвертьфинал кубка Америки претендовали три команды. Одной из них была команда Эквадора. Для попадания в следующий этап «триколору» надо было в последнем туре обыгрывать бразильцев. На самом деле, шансы оставались бы и при ничьей, и при поражении, но тогда надо было надеяться на перуанцев в параллельном матче. Интересно, что в случае победы эквадорцы могли взлететь даже на второе место. У бразильцев же диспозиция была проще – «селесао» заранее обеспечили себе первую строчку. По этой причине в запасе остались и Каземиро, и Неймар, и Алекс Сандро, и Ришарлисон.

Бразильцы уже на второй минуте провели атаку, которая могла завершиться назначением пенальти. Лоди здорово подключился к атаке левым флангом, ворвался в штрафную и упал после столкновения с Пресиадо, но судейский свисток промолчал. Эквадорцы ответили двумя ударами, которые опасными не стали. В целом, конечно, бразильцы завладели мячом и шли вперёд.

Первый острый момент создали эквадорцы. Валенсия решился на удар с центра поля, заметив, что Алиссон вышел далеко, но получилось чуть выше перекладины. Бразильцы ответили хорошим дальним ударом Пакеты, но Галиндес спас свою команду.Вскоре эквадорцы лишились важнейшего своего игрока Мойсеса Кайседо. За первые минут пятнадцать он несколько раз получал повреждения, но врачи возвращали его на поле. Однако после очередного падения опорный хавбек всё же уступил место Мене.

Бразильцы вскоре создали свой хороший шанс. Пакета черпачком забросил мяч в штрафную, а Габриэл Барбоза на грани офсайда пробил по воротам, но не слишком сильно, и Галиндес забрал футбольный снаряд. Затем после красивой атаки бразильцы вывели Пакету на удар с линии штрафной, который укладывал мяч в угол, но вратарь эквадорцев отбил его на угловой.

За десять минут до конца первого тайма бразильцы открыли счёт. «Селесао» получили право на штрафной на правом фланге, и после навеса Эвертона Милитао выиграл борьбу в воздухе и пробил в противоход Галиндесу. Для защитника «Реала» этот гол стал первым в составе национальной команды.

Embed from Getty Images

Эквадорцы в концовке тайма постарались прибавить и ненадолго даже прижали бразильцев к воротам, обложив штрафную навесами. «Триколор» даже право на угловой получил. Однако до удара по воротам Алиссона дело так и не дошло. На перерыв «селесао» так и ушли при минимальном преимуществе.

В начале второго тайма эквадорцы могли сравнять счёт. Пресиадо пробил из-за пределов штрафной, и после рикошета мяч едва не приземлился в цель, но прошёл чуть выше цели. Затем после его передачи Валенсия слева вошёл в штрафную и пробил, но бразильцев спас рикошет. Правда, угловой стал голевым. После атаки вторым темпом Валенсия головой сбросил мяч направо в свободную зону, куда ворвался Мена и мощным ударом прошил Алиссона

Embed from Getty Images

Удивительно, но эквадорцы после этого только продолжали атаковать. «Триколор» заработал ещё ряд угловых и вообще продолжал навешивать. Тите явно был недоволен ходом матча и был вынужден выпустить на замену даже Каземиро. Вскоре после этого бразильцы могли вновь выйти вперёд. «Селесао» провели быструю атаку, Пакета слева набросил мяч на дальний угол вратарской, куда летел Винисиус, но в створ попасть не смог.

За десять минут до конца мачта Мена пытался поймать Алиссона. Эквадорцы получили право штрафной на правом фланге, и автор забитого мяча решил пробить с острого угла, но голкипер «селесао» перевёл футбольный снаряд на угловой. В концовке матча гости даже не стеснялись прессинговать хозяев в чужой штрафной, желая всё же вырвать победу. Бразильцы в ответ на это в компенсированное время взяли мяч под свой контроль.

Счёт матча больше не изменился. Ничья позволила эквадорцам пройти в плей-офф, где, скорее всего, встретятся с аргентинцами. Сборная Бразилии же в четвертьфинале сыграет с четвёртой командой группы А, которая пока неизвестна.