Перуанцы обыграли венесуэльцев и заняли второе место в группе

Вице-чемпион кубка Америки сборная Перу в последнем матче группового этапа обыграла команду Венесуэлы. Благодаря этому «инки» стали вторыми в квинтете. Сборная Венесуэлы же покидает турнир.

Матч сборных Венесуэлы и еру можно было назвать поединком 1/8 кубка Америки. Дело в том, что команды между собой определяли четвертьфиналиста турнира. Хотя, были расклады, при которых в следующих этап шагнули бы обе команды. Чтобы ни от кого не зависеть венесуэльцам нужна была победа, а перуанцам – хотя бы одно очко. Во всех иных вариантах надо было ждать результат второго матча квинтета.

Дебют игры прошёл в довольно неспешном темпе. Перуанцы провели пару атак, но ничего опасного создать не смогли. Венесуэльцы же толком даже вперёд не шли. На тринадцатой минуте перуанцы создали первый голевой момент. После прострела слева мяч дошёл до Тапии, который метров с тринадцати бил без помех, но в створ не попал. Тут же венесуэльцы ответили своим шансом – Саварино мощно пробил с линии штрафной, но Гальесе парировал футбольный снаряд на угловой.

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Вскоре венесуэльцы создали супермомент. Саварино пробил издали, Гальесе парировал мяч прямо перед собой, и Кордова в падении головой, казалось, отправлял футбольный снаряд в пустой угол ворот, но умудрился не попасть в створ. В средине тайма перуанцы лишились основного центрального защитника – Калленс дёрнул мышцу и уступил место Абраму.

За десять минут до конца первого тайма перуанцы могли забивать. Лападула замыкал навес слева, но Фариньес оказался на месте. По сути, на этом первый тайм и завершился. Уже в начале второго перуанцы открыли счёт. «Инки» заработали угловой, мяч заметался по штрафной, отлетел к Каррильо, который с близкого расстояния пробил под перекладину.

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Венесуэльцы могли быстро сравнять счёт, Кордова с линии штрафной бил в направлении верхнего угла, но не попал. Тут же после углового перуанцы могли удвоить счёт, но на этот раз мяч попал в Фариньеса.

По истечении часа венесуэльцы могли сравнить счёт после штрафного, но удару Отеро немного не хватило точности. Затем после углового Феррареси головой бил без сопротивления, но в створ не попал. За двадцать минут до конца матча после навеса Отеро с близкого расстояния бил Кордова, но отправил мяч выше цели.

Венесуэльцы пытались в конце матча прибавить, но перуанцы спокойно защищались. Даже финального штурма «винотинто» организовать не удалось. Было несколько угловых, но до опасного удара по воротам перуанцев дело так и не дошло. Разве что Эрнандес в падении завершал прострел слева, но несильно и точно в Гальесе.

Таким образом, сборная Перу победила и заняла второе место в группе. Венесуэльцы же стали последними и покидают кубок Америки.