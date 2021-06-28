Милитао забил свой первый гол за сборную Бразилии

|
28 Июня 2021, 00:52,
|
|
На Кубке Америки подходит к концу групповой этап в квинтете В. Сборная Бразилии, досрочно обеспечившая себе первое место в своей половине турнира завершает отборочный раунд игрой против Эквадора, который занимает последнее место в группе.
Бразильцы выиграли первый тайм этого поединка со счетом 1:0 благодаря голу Эдера Милитао.
Примечательно, что 23-летний центральный защитник мадридского «Реала» проводит свой 13-й матч в составе национальной команды. Сегодня он впервые забил гол в футболке сборной Бразилии.
Трансферная стоимость Милитао оценивается в 40 млн евро. В составе сборной Бразилии он уже выигрывал Кубок Америки.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Бразилии, Эдер Милитао