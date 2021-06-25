Парагвай обыграл команду Чили и стал четвертьфиналистом кубка Америки

Сборная Парагвая обыграла команду Чили, забив по голу в каждом из таймов. Благодаря этому результату "гуарани" пробились в четвертьфинал кубка Америки.

Во втором матче дня в группе А играли команды Чили и Парагвая. Для Видаля и компании это был заключительный матч в первом раунде, и он был очень важен. В случае победы чилийцы гарантировали бы себе одно из двух первых мест, а это означало бы, что с бразильцами можно будет встретиться только в финале. Парагвайцы же себе ещё не гарантировали место в плей-офф, и им надо было побеждать, чтобы не беспокоиться по этому поводу. При этом в случае успеха «гуарани» и сами поднимались бы на второе место в квинтете.

Парагвайцы сразу пошли вперёд, уже на первой минуте организовав атаку, когда завершилась навесом в руки Браво. На 15-й минуте «гуарани» создали первый опасный момент. После атаки левым флангом Вильясанти получил мяч в штрафной от Гомеса и пробил в ближний угол, но Браво спас чилийцев. После углового последовал ещё один удар по воротам чилийцев, но неточный.

У чилийцев игра не шла – все попытки «ла роха» довести мяч до штрафной парагвайцев не доходили до успеха. «Гуаани» же по истечении получаса открыли счёт. Альмирон навесил с углового на дальнюю штангу, Самудио выиграл борьбу и пробил точно под перекладину.

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Забитый мяч не слишком изменил ход игры. При том ещэ дол перерыва парагвайцы могли удвоить преимущество. После ещё одной подачи Альмирона с углового Браво на выходе махнул мимо мяча, но Самудио в этот раз просто не попал в створ пустых ворот. В итоге парагвайцы довольствовались минимальным преимуществом.

В дебюте второго тайма характер игры не менялся, хотя чилийцы и создали что-то наподобие опасного момента. После углового Видаль выиграл борьбу в воздухе, но пробил мимо. Довольно быстро парагвайцы получили право на пенальти – после навеса Арзамендии в своей штрафной Медель нарушил правила против Гонсалеса. К точке подошёл Альмирон и уверенно реализовал выпавший шанс.

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Парагвайцы после этого продолжали владеть преимуществом. Вскоре парагвайцы перехватили мяч на чужой половине поля и провели быструю контракту, после которого Альмирон навешивал на угол вратарской, но Медель буквально снял мяч с головы Гонсалеса. Чилийцы так толком ничего и не. Смогли предложить до самого конца матча.

Благодаря этой победе парагвайцы обеспечили себе место в плей-офф. В последнем туре они с уругвайцами разыграют место в топ-2 квинтета. Чилийцы же завершили групповой этап и теперь могут отдохнуть накануне старта плей-офф.