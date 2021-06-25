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Парагвай обыграл команду Чили и стал четвертьфиналистом кубка Америки

25 Июня 2021, 06:51,

Сборная Парагвая обыграла команду Чили, забив по голу в каждом из таймов. Благодаря этому результату "гуарани" пробились в четвертьфинал кубка Америки. 

 

Протокол игры  
Чили 0:2 Парагвай
  33' Самудио Брайан (0:1)
  58' Альмирон Мигель (0:2)
Браво Клаудио   58' Исла Маурисио Медель Гари   56'   68' (Pablo Galdames (   68') Сьерральта Франсиско Мена Эухенио Видаль Артуро Аларкон Томас   46' (Менесес Хеан (   46') Арангис Чарлес Пинарес Сесар   68' (Роко Энсо (   68') Варгас Эдуардо Бреретон Бен   45'
Запасные: Вегас Себастьян Clemente Montes Мора Фелипе Ариас Габриэль Daniel Gonzalez Баэса Клаудио Luciano Arriagada Marcelino Nunez Gabriel Castellon
Силва Энтони Эспинола Альберто Гомес Густаво Алонсо Хуниор Hector Martinez2   78' Вильясанти Матиас Лусена Анхель   84' (Альдерете Омар (   84') Арзамендия Сантьяго   84' (Хименес Гастон (   84') Альмирон Мигель   77' (Ромеро Оскар (   77') Гонсалес Карлос III   77' (Antonio Bareiro (   77') Самудио Брайан   62' (Ромеро Анхель (   62')
Запасные: Санчес Ричард II Гамарра Алехандро Ортис Херардо Рохас Роберт Агилар Альфредо Бальбуэна Фабиан Julio Enciso
25 июня. Стадион "Национальный (Бразилиа)" (Бразилиа).

Во втором матче дня в группе А играли команды Чили и Парагвая. Для Видаля и компании это был заключительный матч в первом раунде, и он был очень важен. В случае победы чилийцы гарантировали бы себе одно из двух первых мест, а это означало бы, что с бразильцами можно будет встретиться только в финале. Парагвайцы же себе ещё не гарантировали место в плей-офф, и им надо было побеждать, чтобы не беспокоиться по этому поводу. При этом в случае успеха «гуарани» и сами поднимались бы на второе место в квинтете.

Парагвайцы сразу пошли вперёд, уже на первой минуте организовав атаку, когда завершилась навесом в руки Браво. На 15-й минуте «гуарани» создали первый опасный момент. После атаки левым флангом Вильясанти получил мяч в штрафной от Гомеса и пробил в ближний угол, но Браво спас чилийцев. После углового последовал ещё один удар по воротам чилийцев, но неточный.

У чилийцев игра не шла – все попытки «ла роха» довести мяч до штрафной парагвайцев не доходили до успеха. «Гуаани» же по истечении получаса открыли счёт. Альмирон навесил с углового на дальнюю штангу, Самудио выиграл борьбу и пробил точно под перекладину.

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Забитый мяч не слишком изменил ход игры. При том ещэ дол перерыва парагвайцы могли удвоить преимущество. После ещё одной подачи Альмирона с углового Браво на выходе махнул мимо мяча, но Самудио в этот раз просто не попал в створ пустых ворот. В итоге парагвайцы довольствовались минимальным преимуществом.

В дебюте второго тайма характер игры не менялся, хотя чилийцы и создали что-то наподобие опасного момента. После углового Видаль выиграл борьбу в воздухе, но пробил мимо. Довольно быстро парагвайцы получили право на пенальти – после навеса Арзамендии в своей штрафной Медель нарушил правила против Гонсалеса. К точке подошёл Альмирон и уверенно реализовал выпавший шанс.

Embed from Getty Images

Парагвайцы после этого продолжали владеть преимуществом. Вскоре парагвайцы перехватили мяч на чужой половине поля и провели быструю контракту, после которого Альмирон навешивал на угол вратарской, но Медель буквально снял мяч с головы Гонсалеса. Чилийцы так толком ничего и не. Смогли предложить до самого конца матча.

Благодаря этой победе парагвайцы обеспечили себе место в плей-офф. В последнем туре они с уругвайцами разыграют место в топ-2 квинтета. Чилийцы же завершили групповой этап и теперь могут отдохнуть накануне старта плей-офф.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Чили, Сборная Парагвая
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