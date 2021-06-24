​Неймар побил один из рекордов Пеле

В ночь со среды на четверг на Кубке Америки проходил матч между сборными Бразилии и Колумбии. Звёздный бразильский форвард Неймар в этом поединке отметился результативной передачей на Каземиро. Как сообщает пресс-служба «ПСЖ», Неймар побил рекорд Пеле по количеству ассистов в футболке сборной Бразилии. Теперь Неймар является лучшим ассистентом «селесао» с 48 голевыми передачами.

Неймар в обозримом будущем может побить и рекорд Пеле по количеству забитых мячей за бразильскую сборную. В настоящий момент у Неймара 68 забитых голов. Пеле, в свою очередь, забил за главную команду страны 77 раз.