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​Неймар побил один из рекордов Пеле

24 Июня 2021, 18:37,

В ночь со среды на четверг на Кубке Америки проходил матч между сборными Бразилии и Колумбии. Звёздный бразильский форвард Неймар в этом поединке отметился результативной передачей на Каземиро. Как сообщает пресс-служба «ПСЖ», Неймар побил рекорд Пеле по количеству ассистов в футболке сборной Бразилии. Теперь Неймар является лучшим ассистентом «селесао» с 48 голевыми передачами.

Неймар в обозримом будущем может побить и рекорд Пеле по количеству забитых мячей за бразильскую сборную. В настоящий момент у Неймара 68 забитых голов. Пеле, в свою очередь, забил за главную команду страны 77 раз.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Неймар, Сборная Бразилии, Пеле
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