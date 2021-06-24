Месси показал, как команда поздравила его с днём рождения

В четверг Лионелю Месси исполнилось 34 года. Звёздный аргентинский футболист опубликовал видео на своей страничке в «Инстаграме», показав, как его поздравляли партнёры по национальной сборной Аргентины.

На видео футболисты сборной Аргентины устраивают сюрприз Месси и заходят в комнату ночью. После этого игроки вручают Лионелю подарки.

«Спасибо, что заставили меня провести особенный день, хотя моя семья не рядом, и мне сейчас очень её не хватает», - написал Месси.

В настоящий момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки.