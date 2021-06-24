10 самых крутых рекордов Месси ко дню рождения: Аргентинскому гению исполнилось 34 года

Один из лучших футболистов в истории мирового футбола Лионель Месси отмечает своё 34-летие. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает самые крутые рекорды легендарного аргентинца.

⚽Больше всего «Золотых мячей». Этот приз всё ещё считается самой престижной индивидуальной наградой в футболе. Лионель Месси дважды выигрывал «Золотой мяч» от France Football и четыре раза выигрывал «Золотой мяч ФИФА». У Криштиану Роналду суммарно пять таких мячей. И, кажется, португалец уже вряд ли сможет догнать по этому показателю Лео.

⚽Единственный игрок в истории, который выиграл в один сезон «Золотой мяч», звание лучшего игрока ФИФА, «трофей Пичичи» и «Золотую бутсу». Случилось это в сезоне 2009/10.

⚽Больше всего голов за одну команду. В марте 2021 года «Барселона» объявила о том, что Месси сравнялся с Пеле по количеству голов в одном чемпионате – 467. Естественно, что после этого Лео забил и ещё, но бразильский «Сантос» не согласен с данным решением, заявив, что в данной статистике не учтен ряд товарищеских матчей.

⚽Больше всего матчей за «Барселону». Также в марте 2021 года Месси обошёл Хави по количеству матчей за каталонский клуб. Он перешагнул отметку в 768 игр. Сейчас их уже 778! Представить, что кто-то в ближайшем будущем повторит это достижение – невозможно.

⚽Больше всего голов и голевых передач за «Барселону». Лионель, вполне ожидаемо, является рекордсменом каталонского клуба по забитым мячам. Месси забил уже 672 гола, сделав 305 результативных передач. Фантастические цифры!

⚽Рекордсмен книги рекордов Гиннесса по количеству голов за календарный год. В 2012-м Месси рвал и метал как в составе «Барселоны», так и сборной Аргентины, забив 91 мяч! А если учесть товарищеские матчи, будет и вовсе 96!

⚽Самое большое количество титулов за один клуб. В составе «Барселоны» феноменальный аргентинец завоевал уже 35 кубков!

⚽Самая продолжительная серия по голам. В сезоне 2012/13 Лионель Месси забивал в 21 матче подряд! За это время он наколотил несчастным соперникам 33 гола!

⚽Первый в испанском чемпионате игрок, который забил не менее 10 голов в 15 сезонах подряд. Ещё одно абсолютно уникальное достижение – Месси целых пятнадцать сезонов забивал минимум десять голов в Примере.

⚽Лучший бомбардир в истории сборной Аргентины. Всего несколько дней назад Лионель Месси стал самым результативным игроком «альбиселесте». Он забил 39 голов в официальных матчах, опередив Габриэля Батистуту. Если же учитывать товарищеские матчи, то у Лео 73 мяча за Аргентину.



