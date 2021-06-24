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10 самых крутых рекордов Месси ко дню рождения: Аргентинскому гению исполнилось 34 года

24 Июня 2021, 16:02,

Один из лучших футболистов в истории мирового футбола Лионель Месси отмечает своё 34-летие. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает самые крутые рекорды легендарного аргентинца.

Больше всего «Золотых мячей». Этот приз всё ещё считается самой престижной индивидуальной наградой в футболе. Лионель Месси дважды выигрывал «Золотой мяч» от France Football и четыре раза выигрывал «Золотой мяч ФИФА». У Криштиану Роналду суммарно пять таких мячей. И, кажется, португалец уже вряд ли сможет догнать по этому показателю Лео.

Единственный игрок в истории, который выиграл в один сезон «Золотой мяч», звание лучшего игрока ФИФА, «трофей Пичичи» и «Золотую бутсу». Случилось это в сезоне 2009/10.

Больше всего голов за одну команду.  В марте 2021 года «Барселона» объявила о том, что Месси сравнялся с Пеле по количеству голов в одном чемпионате – 467. Естественно, что после этого Лео забил и ещё, но бразильский «Сантос» не согласен с данным решением, заявив, что в данной статистике не учтен ряд товарищеских матчей.

Больше всего матчей за «Барселону». Также в марте 2021 года Месси обошёл Хави по количеству матчей за каталонский клуб. Он перешагнул отметку в 768 игр. Сейчас их уже 778! Представить, что кто-то в ближайшем будущем повторит это достижение – невозможно.

Больше всего голов и голевых передач за «Барселону».  Лионель, вполне ожидаемо, является рекордсменом каталонского клуба по забитым мячам. Месси забил уже 672 гола, сделав 305 результативных передач. Фантастические цифры!

Рекордсмен книги рекордов Гиннесса по количеству голов за календарный год. В 2012-м Месси рвал и метал как в составе «Барселоны», так и сборной Аргентины, забив 91 мяч! А если учесть товарищеские матчи, будет и вовсе 96!

Самое большое количество титулов за один клуб. В составе «Барселоны» феноменальный аргентинец завоевал уже 35 кубков!

Самая продолжительная серия по голам. В сезоне 2012/13 Лионель Месси забивал в 21 матче подряд! За это время он наколотил несчастным соперникам 33 гола!

Первый в испанском чемпионате игрок, который забил не менее 10 голов в 15 сезонах подряд. Ещё одно абсолютно уникальное достижение – Месси целых пятнадцать сезонов забивал минимум десять голов в Примере.

Лучший бомбардир в истории сборной Аргентины. Всего несколько дней назад Лионель Месси стал самым результативным игроком «альбиселесте». Он забил 39 голов в официальных матчах, опередив Габриэля Батистуту. Если же учитывать товарищеские матчи, то у Лео 73 мяча за Аргентину.


 

0

Месси - гений?

Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Лионель Месси
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Комментарии (3)
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0
CERG
24 Июня 2021, 17:52

Рекорды Месси не в цифрах, они в его финтах!

0
Spirit
24 Июня 2021, 17:33

Количество рекордов Роналду за последнюю неделю, не дает покоя поклонникам Месси))

2
3Tituli
24 Июня 2021, 16:34

Можете смело эту тему назвать "Алёшкина дрочильня".

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