Перу добился ничьей с Эквадором, проигрывая по ходу матча 0:2

Сборные Перу и Эквадора выдали интересный матч – каждая из команд выиграла по тайму со счётом 2:0. Героем встречи можно назвать Джанлуку Лападулу, который забил и сделал голевой пас, что позволило «инкам» спастись.

На кубке Америки близится конец группового этапа. В предпоследнем туре квинтета В встречались сборные Эквадора и Перу. Для первых это был, по сути, решающий матч. К поединку против «инков» эквадорцы подошли на последнем месте в группе, а в заключительном туре их ждут бразильцы, так что рассчитывать на очки будет трудно. Любопытно, но перуанцам с точки зрения раскладов победа вряд ли нужна была. Виктория с большой долей вероятности выводила бы перуанцев на второе место в группе, а это потенциальная встреча с бразильцами в полуфинале. Третье же или четвёртое место в квинтете дало бы возможность оказаться в другой половине сетки.

Эквадорцы должны были атаковать, и довольно быстро они получили шанс забить. После углового мяч отлетел к Франко, который из пределов штрафной слёта пробил выше цели. «Триколор» продолжал атаковать, но каждый раз их выстрелы блокировались перуанцами. В створ удалось эквадорцам попасть ударом со штрафного, но Гальесе спокойно мяч забрал. Давление эквадорцев привело к забитому мячу в середине первого тайма. Эступиньян с левого фланга прострелил, и в борьбе с Франко защитник перуанцев Тапия срезал мяч в свои ворота.

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Перуанцы старались прибавить, тем более, на воротах у эквадорцев игра дебютант сборной. Однако «инкам» никак не удавалось его толком потревожить. Эквадорцы продолжали больше владеть мячом и за десять минут до конца могли удвоить счёт. Кампана получил передачу из центра и бил из пределов штрафной, но защитник перуанцев успел подставить ногу, и мяч улетел на угловой. Первый корнер ни к чему не привёл, а после повторного Арболеда пробил в нижний угол, но Гальесе сумел забрать футбольный снаряд намертво.

Первый тайм так и катился к своему завершению, но уже в компенсированное время эквадорцы удвоили результат. После навеса слева со штрафного Эдуар Пресиадо с близкого расстояния пробил точно в цель. У Гальесе шансов спасти просто не было. На этом первая половина и завершилась.

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В начале второго тайма Тапия пробил издали по воротам эквадорцев, но в створ не попал. Уже в следующей атаке перуанцы сократили отставание. Экс-игрок «Краснодара» Куэва протащил мяч около штрафной и покатил его в левую зону на ход Лападуле, который из такого выгодного положения не промахнулся.

Прошло несколько минут, и перуанцы сравняли счёт. После длинного выноса со своей половины поля Лападула бежал в сопровождении Арболеду, как вдруг защитник эквадорцев упал. Форвард «Беневенто» вошёл в штрафную и выкатил мяч под удар Каррильо, который расстрелял Галиндеса. Буквально тут же эквадорцы могли вновь выйти вперёд. Диас слева вышел один на один с Гальесе, но переиграть его не смог.

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Эквадорцы вообще встрепенулись после того, как счёт стал равным. «Триколору» очень нужна была победа, и они старались вернуть положительный для себя результат. Отличный шанс у эквадорцев был за восемнадцать мнут до конца. Эступиньян прошёл по левому флангу и навешивал на голову партнеру, но Калленс сумел выиграть борьбу в воздухе и выручить своих партнеров. Тут же после углового Инкапье прицельно бил головой, но попал в Лападулу.

Эквадорцы пытались идти вперёд, но в концовке едва не пропустили. После контратаки Йотун вышел один на один с вратарём, но именно Галиндес и выручил свою команду. В компенсированное время уже эквадорцы упустили шанс. После скидки Мартинес мог с угла вратарской вколачивать мяч в сетку, но … не попал по мячу.

Судья добавил к основному времени десять минут, но счёт так и не изменился. В последнем туре эквадорцев, как уже говорилось, ждут бразильцы. Что касается перуанцев, то им предстоит матч против команды Венесуэлы.