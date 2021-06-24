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Перу добился ничьей с Эквадором, проигрывая по ходу матча 0:2

24 Июня 2021, 02:03,

Сборные Перу и Эквадора выдали интересный матч – каждая из команд выиграла по тайму со счётом 2:0. Героем встречи можно назвать Джанлуку Лападулу, который забил и сделал голевой пас, что позволило «инкам» спастись.

 

Протокол игры  
Эквадор 2:2 Перу
(1:0) Тапия Ренато 23'  
(2:0) Пресиадо Эдуар 45'  
  49' Лападула Джанлука (2:1)
  54' Каррильо Андре (2:2)
Галиндес Хернан Пресиадо Анхело Арболеда Роберт Инкапье Пьеро   57' Эступиньян Первис Франко Алан   82' (Кайседо Хорди (   82') Мендес Джегсон   82' (Нобоа Кристиан (   82') Кайседо Мойсес Пресиадо Эдуар   90' (Мартинес Фидель (   90') Дамиан Родриго Диаз   65' (Мена Анхель (   65') Кампана Леонардо   65' (Эстрада Майкл (   65')
Запасные: Пинеда Марио Арреага Хавьер Домингес Александр Ортис Педро Торрес Феликс Арройо Диксон Паласиос Диего
Гальесе Педро Корсо Альдо Рамос Кристиан   88' Калленс Александр Трауко Мигель Тапия Ренато Йотун Йошимар   90' (Luis Iberico (   90') Каррильо Андре Пенья Серхио   78' (Santiago Ormeno (   78') Куэва Кристиан   86' (Араухо Мигель (   86') Лападула Джанлука   78' (Вильдер Картагена (   78')
Запасные: Карвальо Хосе Лопес Маркос IV Валера Алекс Сантамария Андерсон Carlos Lora Каседа Карлос Абрам Луис Гарсия Расиель
24 июня. Стадион "Estadio Olimpico Pedro Ludovico".

На кубке Америки близится конец группового этапа. В предпоследнем туре квинтета В встречались сборные Эквадора и Перу. Для первых это был, по сути, решающий матч. К поединку против «инков» эквадорцы подошли на последнем месте в группе, а в заключительном туре их ждут бразильцы, так что рассчитывать на очки будет трудно. Любопытно, но перуанцам с точки зрения раскладов победа вряд ли нужна была. Виктория с большой долей вероятности выводила бы перуанцев на второе место в группе, а это потенциальная встреча с бразильцами в полуфинале. Третье же или четвёртое место в квинтете дало бы возможность оказаться в другой половине сетки.

Эквадорцы должны были атаковать, и довольно быстро они получили шанс забить. После углового мяч отлетел к Франко, который из пределов штрафной слёта пробил выше цели. «Триколор» продолжал атаковать, но каждый раз их выстрелы блокировались перуанцами. В створ удалось эквадорцам попасть ударом со штрафного, но Гальесе спокойно мяч забрал. Давление эквадорцев привело к забитому мячу в середине первого тайма. Эступиньян с левого фланга прострелил, и в борьбе с Франко защитник перуанцев Тапия срезал мяч в свои ворота.

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Перуанцы старались прибавить, тем более, на воротах у эквадорцев игра дебютант сборной. Однако «инкам» никак не удавалось его толком потревожить. Эквадорцы продолжали больше владеть мячом и за десять минут до конца могли удвоить счёт. Кампана получил передачу из центра и бил из пределов штрафной, но защитник перуанцев успел подставить ногу, и мяч улетел на угловой. Первый корнер ни к чему не привёл, а после повторного Арболеда пробил в нижний угол, но Гальесе сумел забрать футбольный снаряд намертво.

Первый тайм так и катился к своему завершению, но уже в компенсированное время эквадорцы удвоили результат. После навеса слева со штрафного Эдуар Пресиадо с близкого расстояния пробил точно в цель. У Гальесе шансов спасти просто не было. На этом первая половина и завершилась.

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В начале второго тайма Тапия пробил издали по воротам эквадорцев, но в створ не попал. Уже в следующей атаке перуанцы сократили отставание. Экс-игрок «Краснодара» Куэва протащил мяч около штрафной и покатил его в левую зону на ход Лападуле, который из такого выгодного положения не промахнулся.

Прошло несколько минут, и перуанцы сравняли счёт. После длинного выноса со своей половины поля Лападула бежал в сопровождении Арболеду, как вдруг защитник эквадорцев упал. Форвард «Беневенто» вошёл в штрафную и выкатил мяч под удар Каррильо, который расстрелял Галиндеса. Буквально тут же эквадорцы могли вновь выйти вперёд. Диас слева вышел один на один с Гальесе, но переиграть его не смог.

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Эквадорцы вообще встрепенулись после того, как счёт стал равным. «Триколору» очень нужна была победа, и они старались вернуть положительный для себя результат. Отличный шанс у эквадорцев был за восемнадцать мнут до конца. Эступиньян прошёл по левому флангу и навешивал на голову партнеру, но Калленс сумел выиграть борьбу в воздухе и выручить своих партнеров. Тут же после углового Инкапье прицельно бил головой, но попал в Лападулу.

Эквадорцы пытались идти вперёд, но в концовке едва не пропустили. После контратаки Йотун вышел один на один с вратарём, но именно Галиндес и выручил свою команду. В компенсированное время уже эквадорцы упустили шанс. После скидки Мартинес мог с угла вратарской вколачивать мяч в сетку, но … не попал по мячу.

Судья добавил к основному времени десять минут, но счёт так и не изменился. В последнем туре эквадорцев, как уже говорилось, ждут бразильцы. Что касается перуанцев, то им предстоит матч против команды Венесуэлы.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Перу, Сборная Эквадора
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