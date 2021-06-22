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Месси повторил рекорд Маскерано по матчам за сборную Аргентины

22 Июня 2021, 08:12,

В рамках третьего тура групповой стадии Кубка Америки сборная Аргентины минимально обыграла команду Парагвая со счетом 1:0. Стоит отметить, что эта встреча стала рекордной для нападающего Лионеля Месси.

Как информирует твиттер-аккаунт OptaJoao, прошедшая игра стала для 33-летнего форварда 147-й в составе «альбиселесте». Месси повторил достижение защитника Хавьера Маскерано.

После трех проведенных туров сборная Аргентины набрала семь баллов и лидирует в турнирной таблице группы А. В двух предыдущих играх аргентинцы встречались с Чили (1:1) и Уругваем (1:0).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Хавьер Маскерано
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