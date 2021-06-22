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Аргентина обыграла Парагвай и вышла из группы на кубке Америки

22 Июня 2021, 06:37,

Сборная Аргентины одержала победу над командой Парагвая в рамках кубка Америки. Все решил быстрый гол Алехандро Гомеса. Благодаря этой победе "альбиселесте" обеспечили себе выход из группы.

Протокол игры  
Аргентина 1:0 Парагвай
(1:0) Гомес Алехандро 10'  
Мартинес Эмилиано Молина Науэль Ромеро Кристиан Песселья Херман Тальяфико Николас Гидо Родригес Паредес Леандро   34'   81' (Домингес Николас (   81') Ди Мария Анхель   81' (Корреа Анхель (   81') Месси Лионель Гомес Алехандро   72' (Де Пауль Родриго (   72') Агуэро Серхио   59' (Корреа Хоакин (   59')
Запасные: Мартинес Лисандро Монтьель Гонсало Мартинес Лаутаро Мартинес Лукас II Марчесин Агустин Армани Франко Альварес Хулиан Акунья Маркос
Силва Энтони Эспинола Альберто Гомес Густаво   16' Алонсо Хуниор Арзамендия Сантьяго Кубас Андрес   66' (Лусена Анхель (   66'   78') Да Мотта Роберт   82' (Санчес Ричард II (   82') Ромеро Анхель   87' (Самудио Брайан (   87') Гамарра Алехандро   66' (Ромеро Оскар (   66') Альмирон Мигель Gabriel Avalos   87' (Гонсалес Карлос III (   87')
Запасные: Альдерете Омар Ортис Херардо Hector Martinez2 Рохас Роберт Агилар Альфредо Бальбуэна Фабиан Хименес Гастон
22 июня. Стадион "Национальный (Бразилиа)" (Бразилиа).

 

Во втором матче дня на кубке Америки сыграли сборные Аргентины и Парагвая. Первые успели провести два матча и набрать четыре очка, вторые же пока ограничились одним поединком и викторией над боливийцами. При этом «гуарани» уже успели отдохнуть в течение группового этапа, в то время как «альбиселесте» это предстоит в следующем игровом дне.

Аргентинцы с первых минут пошли вперёд. Довольно быстро шанс забить получил Агуэро, когда мяч отскочил к нему в штрафной, и он пытался перебросить Силву, но вместе с ними отправил футбольный снаряд и мимо цели. Затем Месси протащил мяч из центра поля к штрафной, отдал его ди Марии, а тот разрезающей передачей вывел Гомеса один на один с Силвой. Форвард аргентинцев легко воспользовался этим шансом и открыл счёт.

Embed from Getty Images

Вскоре аргентинцы заработали опасный штрафной, но удар Месси получился немного неточным. После этого в игре наступило затишье. Аргентинцы контролировали ход игры, но моментов больше не создавали. Лишь под занавес первого тайма «альбиселесте» забили вновь, но взятие ворот было отменено из-за офсайда, который, кажется, всё же был пассивным.

Парагвайцы сумели создать небольшое напряжение у ворот Мартигнеса лишь в начале второго тайма. Вратарь аргентинцев неудачно сыграл на выходе, но Эспинола не смог переправить мяч в цель. В целом во втором тайме аргентинцы «сушили» игру. «Альбиселесте» контролировали ход поединка, не давая сопернику тревожить Мартинеса. При этом подопечные Скалони и сами не рвались вперёд. В итоге, опасных моментов после перерыва толком больше не было.

Embed from Getty Images

Благодаря минимальной победе сборная Аргентины обеспечили себе выход из группы. С учётом формулы турнира это едва ли большое достижение. Однако с высокой долей вероятности аргентинцы займут одно из первых двух мест в квинтете, что обезопасит их от встречи с бразильцами до финала.

Как уже говорилось выше, аргентинцы получат передышку во время следующего игрового дня, а затем сыграют с боливийцами. Парагвайцев же ждёт сложная концовка – встречи с чилийцами и уругвайцами.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Аргентины, Сборная Парагвая
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