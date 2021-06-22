Аргентина обыграла Парагвай и вышла из группы на кубке Америки

Сборная Аргентины одержала победу над командой Парагвая в рамках кубка Америки. Все решил быстрый гол Алехандро Гомеса. Благодаря этой победе "альбиселесте" обеспечили себе выход из группы.

Во втором матче дня на кубке Америки сыграли сборные Аргентины и Парагвая. Первые успели провести два матча и набрать четыре очка, вторые же пока ограничились одним поединком и викторией над боливийцами. При этом «гуарани» уже успели отдохнуть в течение группового этапа, в то время как «альбиселесте» это предстоит в следующем игровом дне.

Аргентинцы с первых минут пошли вперёд. Довольно быстро шанс забить получил Агуэро, когда мяч отскочил к нему в штрафной, и он пытался перебросить Силву, но вместе с ними отправил футбольный снаряд и мимо цели. Затем Месси протащил мяч из центра поля к штрафной, отдал его ди Марии, а тот разрезающей передачей вывел Гомеса один на один с Силвой. Форвард аргентинцев легко воспользовался этим шансом и открыл счёт.

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Вскоре аргентинцы заработали опасный штрафной, но удар Месси получился немного неточным. После этого в игре наступило затишье. Аргентинцы контролировали ход игры, но моментов больше не создавали. Лишь под занавес первого тайма «альбиселесте» забили вновь, но взятие ворот было отменено из-за офсайда, который, кажется, всё же был пассивным.

Парагвайцы сумели создать небольшое напряжение у ворот Мартигнеса лишь в начале второго тайма. Вратарь аргентинцев неудачно сыграл на выходе, но Эспинола не смог переправить мяч в цель. В целом во втором тайме аргентинцы «сушили» игру. «Альбиселесте» контролировали ход поединка, не давая сопернику тревожить Мартинеса. При этом подопечные Скалони и сами не рвались вперёд. В итоге, опасных моментов после перерыва толком больше не было.

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Благодаря минимальной победе сборная Аргентины обеспечили себе выход из группы. С учётом формулы турнира это едва ли большое достижение. Однако с высокой долей вероятности аргентинцы займут одно из первых двух мест в квинтете, что обезопасит их от встречи с бразильцами до финала.

Как уже говорилось выше, аргентинцы получат передышку во время следующего игрового дня, а затем сыграют с боливийцами. Парагвайцев же ждёт сложная концовка – встречи с чилийцами и уругвайцами.