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Суарес принёс ничью Уругваю в матче с Чили

22 Июня 2021, 02:00,

На кубке Америки прошёл матч с громкой афишей. Встреча сборных Чили и Уругвая получилась довольно интересной, но победитель выявлен не был. Каждая из команд сумела отличиться по разу.

 

Протокол игры  
Уругвай 1:1 Чили
  26' Варгас Эдуардо (0:1)
(1:1) Видаль Артуро 66'  
Муслера Фернандо Гонсалес Джованни   46' (Нандес Найтан (   46') Хименес Хосе Годин Диего Винья Матиас   85' (Родригес Джонатан (   85') Вальверде Федерико   13' Весино Матиас   81' (Торрейра Лукас (   81') Де ла Крус Николас   46' (Касерес Мартин (   46') Де Арраскаэта Джорджиан   60' (Facundo Torres (   60') Суарес Луис Кавани Эдинсон
Запасные: Кампанья Мартин Родригес Брайан II Рочет Серхио Бентанкур Родриго Brian Ocampo Коатес Себастьян Camilo Candido
Браво Клаудио Марипан Гильермо   38' (Роко Энсо (   38') Медель Гари Сьерральта Франсиско   19' Исла Маурисио Пульгар Эрик Арангис Чарлес Мена Эухенио Видаль Артуро   69' (Luciano Arriagada (   69') Варгас Эдуардо   56' (Менесес Хеан (   56') Бреретон Бен   69' (Аларкон Томас (   69')
Запасные: Вегас Себастьян Мора Фелипе Ариас Габриэль Баэса Клаудио Marcelino Nunez Pablo Galdames Пинарес Сесар Gabriel Castellon
22 июня. Стадион "Арена Пантанал" (Куяба).

Не успел закончиться игровой день на чемпионате Европы, как уже стартовали матчи за океаном. На кубке Америки состоялась встреча с приставкой «супер» - в Куябе за очки бились сборные Уругвая и Чили. Первые подходили к этой встрече без очков, проиграв аргентинцам. Чилийцы же успели сыграть вничью с Месси и компанией, а потом ещё и обыграли боливийцев. Правда, сама встреча была под угрозой срыва. Чилийцы нарушили санитарные правила – СМИ писали, что игроки пригласили в отель девушек лёгкого поведения, а по официальной версии – всего лишь парикмахера. В любом случае, игра всё же состоялась.

Сборная Уругвая уже в самом дебюте едва не открыла счёт. Де Арраскаэта здорово пробил, и Браво не без труда забрал мяч. Интересно, что это был первый удар в створ в исполнении «селесте» на нынешнем турнире. Минут через семь полузащитник после передачи Суареса ещё раз пробил из пределов штрафной, но Браво вновь оказался на месте. Помимо пары моментов у уругвайцев стоило отметить жесткость, уровень которой команды подняли довольно высоко. Чилийцы и уругвайцы не жалели друг друга и нещадно били по ногам.

В середине тайма Кавани выбегал один на один с Браво в штрафной, но не стал пытаться прокинуть мяч мимо него, а решился отдать пас назад на Суареса, но и тот вместо удара решил пропустить на партнёра, которого6 правда, не оказалось. В ответной атаке сборная Чили довольно неожиданно открыла счёт. Варгас получил мяч в центре поля, продвинулся вперёд, сыграл в стеночку с Бреретоном, ворвался в штрафную и с острого угла нанёс мощнейший удар, который оказался не берущимся для Муслеры.

Embed from Getty Images

За десять минут до конца первого тайма чилийцы лишились своего ключевого защитника – Марипан из-за травмы был вынужден уступить место на поле Роко. Больше ничего интересного до конца первого тайма не случилось. На перерыв чилийцы ушли, ведя в счёте.

В начале второго тайма сборная Уругвая действовала активно – игроки команды активно пытались искать впереди Кавани и Суареса. Однако до форвардов мяч толком не доходил, либо попадал в тех зонах, откуда угрожать воротам было сложно. Если в обороне у чилийцев всё получалось, то в атаке случилось неприятное происшествие. Варгас получил травму и покинул поле, что серьёзно уменьшило потенциал нападения.

По истечении часа чилийцы провели быструю контратаку после того, как уругвайцы неудачно разыграли угловой. «Ла роха» убежала вперёд в пропорции «шесть на четыре», но Бреретон загубил этот шанс бесхитростным и неточным ударом с линии штрафной. И всё же это скорее был эпизод. Уругвайцы играли активнее во втором тайме, но шанс забить получили лишь в середине второй половины. Торрес пальнул издали, но Браво в красивом прыжке выручил. Правда, именно этот корнер и стал голевым для «селесте». Весино выиграл борьбу в воздухе, сбросил мяч на дальнюю штангу, откуда Суарес пробил в цель.

Embed from Getty Images

Чуть позже уругвайцы могли и выйти вперёд. После навеса Торреса со штрафного Годин выиграл борьбу, но пробил головой мимо цели. Чилийцы долго отсиживались, но в концовке едва не забили. После прострела Мены мяч отлетел к Арриагаде, который с острого угла бил с пары метров, но не попал в цель. Вскоре после навеса Виньи слева Кавани головой бил в дальний угол, но тоже немного не попал. В компенсированное время Суарес получил мяч перед штрафной и прицельно бил в дальний угол, Браво лишь взглядом провожал полёт футбольного снаряда, но тот в створ не попал.

В итоге встреча завершилась вничью, которая скорее на руку чилийцам, если смотреть на расклады в группе. В следующем туре уругвайцы вновь в Куябе встретятся с боливийцами. Что касается чилийцев, то их соперником станет команда Парагвая.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Уругвая, Сборная Чили
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