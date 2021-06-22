Суарес принёс ничью Уругваю в матче с Чили

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22 Июня 2021, 02:00,
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На кубке Америки прошёл матч с громкой афишей. Встреча сборных Чили и Уругвая получилась довольно интересной, но победитель выявлен не был. Каждая из команд сумела отличиться по разу.
|26' Варгас Эдуардо (0:1)
|(1:1) Видаль Артуро 66'
Не успел закончиться игровой день на чемпионате Европы, как уже стартовали матчи за океаном. На кубке Америки состоялась встреча с приставкой «супер» - в Куябе за очки бились сборные Уругвая и Чили. Первые подходили к этой встрече без очков, проиграв аргентинцам. Чилийцы же успели сыграть вничью с Месси и компанией, а потом ещё и обыграли боливийцев. Правда, сама встреча была под угрозой срыва. Чилийцы нарушили санитарные правила – СМИ писали, что игроки пригласили в отель девушек лёгкого поведения, а по официальной версии – всего лишь парикмахера. В любом случае, игра всё же состоялась.
Сборная Уругвая уже в самом дебюте едва не открыла счёт. Де Арраскаэта здорово пробил, и Браво не без труда забрал мяч. Интересно, что это был первый удар в створ в исполнении «селесте» на нынешнем турнире. Минут через семь полузащитник после передачи Суареса ещё раз пробил из пределов штрафной, но Браво вновь оказался на месте. Помимо пары моментов у уругвайцев стоило отметить жесткость, уровень которой команды подняли довольно высоко. Чилийцы и уругвайцы не жалели друг друга и нещадно били по ногам.
В середине тайма Кавани выбегал один на один с Браво в штрафной, но не стал пытаться прокинуть мяч мимо него, а решился отдать пас назад на Суареса, но и тот вместо удара решил пропустить на партнёра, которого6 правда, не оказалось. В ответной атаке сборная Чили довольно неожиданно открыла счёт. Варгас получил мяч в центре поля, продвинулся вперёд, сыграл в стеночку с Бреретоном, ворвался в штрафную и с острого угла нанёс мощнейший удар, который оказался не берущимся для Муслеры.
За десять минут до конца первого тайма чилийцы лишились своего ключевого защитника – Марипан из-за травмы был вынужден уступить место на поле Роко. Больше ничего интересного до конца первого тайма не случилось. На перерыв чилийцы ушли, ведя в счёте.
В начале второго тайма сборная Уругвая действовала активно – игроки команды активно пытались искать впереди Кавани и Суареса. Однако до форвардов мяч толком не доходил, либо попадал в тех зонах, откуда угрожать воротам было сложно. Если в обороне у чилийцев всё получалось, то в атаке случилось неприятное происшествие. Варгас получил травму и покинул поле, что серьёзно уменьшило потенциал нападения.
По истечении часа чилийцы провели быструю контратаку после того, как уругвайцы неудачно разыграли угловой. «Ла роха» убежала вперёд в пропорции «шесть на четыре», но Бреретон загубил этот шанс бесхитростным и неточным ударом с линии штрафной. И всё же это скорее был эпизод. Уругвайцы играли активнее во втором тайме, но шанс забить получили лишь в середине второй половины. Торрес пальнул издали, но Браво в красивом прыжке выручил. Правда, именно этот корнер и стал голевым для «селесте». Весино выиграл борьбу в воздухе, сбросил мяч на дальнюю штангу, откуда Суарес пробил в цель.
Чуть позже уругвайцы могли и выйти вперёд. После навеса Торреса со штрафного Годин выиграл борьбу, но пробил головой мимо цели. Чилийцы долго отсиживались, но в концовке едва не забили. После прострела Мены мяч отлетел к Арриагаде, который с острого угла бил с пары метров, но не попал в цель. Вскоре после навеса Виньи слева Кавани головой бил в дальний угол, но тоже немного не попал. В компенсированное время Суарес получил мяч перед штрафной и прицельно бил в дальний угол, Браво лишь взглядом провожал полёт футбольного снаряда, но тот в створ не попал.
В итоге встреча завершилась вничью, которая скорее на руку чилийцам, если смотреть на расклады в группе. В следующем туре уругвайцы вновь в Куябе встретятся с боливийцами. Что касается чилийцев, то их соперником станет команда Парагвая.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Уругвая, Сборная Чили