Перуанцы оказались сильнее колумбийцев

Сборная Перу одержала первую победу на кубке Америки. "Инки" оказались сильнее колумбийцев. Правда, решающий гол " копейщики" забили сами себе.

Сборная Колумбии могла стать второй командой, которая бы обеспечила себе место в плей-офф кубка Америки. Для этого «кофейщикам» надо было обыграть перуанцев. К очной встрече колумбийцы подошли с четырьмя очками после двух матчей, а у перуанцев был ноль, но после одного поединка.

Команды начали матч активно на встречных курсах. Первый опасный момент создали колумбийцы. Куадрадо с левого угла штрафной целился в дальнюю «девятку», но пробил мимо цели. Затем Сапата зацепился за мяч в штрафной, скинул его назад на Борху, который пробил выше перекладины. Ответ перуанцев оказался голевым. Йотун решился на удар издали, но угодил в штангу. Однако мяч отскочил к Пенье, который из пределов штрафной в гордом одиночестве пробил в цель.

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Буквально тут же колумбийцы могли сравнять результат. После неосмотрительной передачи назад Каррильо назад Борха мог перехватить мяч и оказаться с глазу на глаза с Гальесе, но голкипер перуанцев успел вовремя выйти. Чуть позже Куадрадо с левого фланга вошёл в штрафную, но с его ударом с острого угла перуанцы справились. В итоге на перерыв «инки» ушли, ведя в счёте.

В начале второго тайма колумбийцы счёт сравняли. Барриос сделал отличную передачу на ход Борзе по левому флангу, нападающий ворвался в штрафную, прокинул его мимо вышедшего из ворот Гальесе, и голкипер перуанцев врезался в соперника. Сам же пострадавший подошёл исполнять одиннадцатиметровый и не промахнулся.

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После этого шла довольно равная игра, но перуанцам повезло. После подачи с углового Мина неаккуратно сыграл в своей штрафной, и мяч от его груди залетел за линию ворот. Оспиан в отчаянном прыжке пытался спасти ворота, но повтор чётко показали, что вратарь выбивал футбольный снаряд уже из-за линии.

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Колумбийцы пытались отыграться в оставшееся время. Однако перуанцы действовали очень надёжно в обороне. По сути, «кофейщики» больше так и не создали ни одного голевого момента. Более того, и сами перуанцы пытались напрягать оборону соперника. В любом случае голов больше забито не было. Благодаря этой победе перуанцы ушли с последнего места в группе.

В следующем туре колумбийцы сразятся с колумбийцами. Скорее всего, это будет матч за первую строчку в группе. Что касается перуанцев, то они сразятся с эквадорцами.