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Перуанцы оказались сильнее колумбийцев

21 Июня 2021, 06:37,

Сборная Перу одержала первую победу на кубке Америки. "Инки" оказались сильнее колумбийцев. Правда, решающий гол " копейщики" забили сами себе.  

 

Протокол игры  
Колумбия 1:2 Перу
  17' Пенья Серхио (0:1)
(1:1) Борха Мигель 53'  
  64' Мина Йерри (1:2)
Оспина Давид Медина Стефан   81' (Морелос Альфредо (   81') Мина Йерри Санчес Давинсон Тесильо Вильям Куадрадо Хуан Барриос Вилмар Перес Себастьян   60' (Куэльяр Густаво (   60') Кардона Эдвин   70' (Чара Йимми (   70') Борха Мигель   29' Сапата Дуван   61' (Муриэль Луис (   61')
Запасные: Мурильо Оскар Куэста Карлос Перласа Бальдомеро Борре Рафаэль Муньос Даниэль Фабра Франк Кинтана Альдаир Варгас Камило
Гальесе Педро   51' Корсо Альдо Рамос Кристиан Калленс Александр Лопес Маркос IV Тапия Ренато Йотун Йошимар Каррильо Андре   43' Пенья Серхио   83' (Santiago Ormeno (   83') Куэва Кристиан   90' (Гарсия Расиель (   90') Лападула Джанлука   83' (Вильдер Картагена (   83')
Запасные: Карвальо Хосе Валера Алекс Сантамария Андерсон Carlos Lora Араухо Мигель Каседа Карлос Трауко Мигель Luis Iberico Абрам Луис
21 июня. Стадион "Estadio Olimpico Pedro Ludovico".

Сборная Колумбии могла стать второй командой, которая бы обеспечила себе место в плей-офф кубка Америки. Для этого «кофейщикам» надо было обыграть перуанцев. К очной встрече колумбийцы подошли с четырьмя очками после двух матчей, а у перуанцев был ноль, но после одного поединка.

Команды начали матч активно на встречных курсах. Первый опасный момент создали колумбийцы. Куадрадо с левого угла штрафной целился в дальнюю «девятку», но пробил мимо цели. Затем Сапата зацепился за мяч в штрафной, скинул его назад на Борху, который пробил выше перекладины. Ответ перуанцев оказался голевым. Йотун решился на удар издали, но угодил в штангу. Однако мяч отскочил к Пенье, который из пределов штрафной в гордом одиночестве пробил в цель.

Embed from Getty Images

Буквально тут же колумбийцы могли сравнять результат. После неосмотрительной передачи назад Каррильо назад Борха мог перехватить мяч и оказаться с глазу на глаза с Гальесе, но голкипер перуанцев успел вовремя выйти. Чуть позже Куадрадо с левого фланга вошёл в штрафную, но с его ударом с острого угла перуанцы справились. В итоге на перерыв «инки» ушли, ведя в счёте.

В начале второго тайма колумбийцы счёт сравняли. Барриос сделал отличную передачу на ход Борзе по левому флангу, нападающий ворвался в штрафную, прокинул его мимо вышедшего из ворот Гальесе, и голкипер перуанцев врезался в соперника. Сам же пострадавший подошёл исполнять одиннадцатиметровый и не промахнулся.

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После этого шла довольно равная игра, но перуанцам повезло. После подачи с углового Мина неаккуратно сыграл в своей штрафной, и мяч от его груди залетел за линию ворот. Оспиан в отчаянном прыжке пытался спасти ворота, но повтор чётко показали, что вратарь выбивал футбольный снаряд уже из-за линии.

Embed from Getty Images

Колумбийцы пытались отыграться в оставшееся время. Однако перуанцы действовали очень надёжно в обороне. По сути, «кофейщики» больше так и не создали ни одного голевого момента. Более того, и сами перуанцы пытались напрягать оборону соперника. В любом случае голов больше забито не было. Благодаря этой победе перуанцы ушли с последнего места в группе.

В следующем туре колумбийцы сразятся с колумбийцами. Скорее всего, это будет матч за первую строчку в группе. Что касается перуанцев, то они сразятся с эквадорцами.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Колумбии, Сборная Перу
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