Венесуэла в компенсированное время вырвала ничью у Эквадора

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21 Июня 2021, 02:01,
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Сборные Венесуэлы и Эквадора провели пока, пожалуй, самый яркий матч на кубке Америки. Эквадорцы дважды выходили вперёд по ходу поединка, но удержать победный счёт не смогли.
|39' Пресиадо Эдуар (0:1)
|(1:1) Кастильо Эдсон 51'
|71' Плата Гонсало (1:2)
|(2:2) Эрнандес Рональд 90'
Сборная Венесуэлы стала первой командой на кубке Америки, которая провела уже три матча. В очередной игре «винотинто» встречались с эквадорцами. Обе команды стартовали на Копе не слишком здорово. У венесуэльцев было одно очко, а эквадорцев – ноль, правда, после одного матча.
Эквадорцы могли открыть счёт уже на 4-й минуте. После прострела Эступиньяна слева Кампана бил с пары метров, но Фариньес коснулся мяча, после чего тот попал в штангу и отлетел за пределы поля. Венесуэльцы быстро могли и сами отличиться. После быстрой атаки Мартинес убежал по левому флангу, вошёл в штрафную и сделал передачу назад под удар Кассересу, но его выстрел заблокировали. Эквадорцы владели мячом и контролировали ситуацию. «Триколор» шли вперёд, пытаясь найти слабину в обороне соперников. Эквадорцы, прежде всего, нагнетали на левом фланге, но их соперник внимательно оборонялся.
Игра смотрелась, но моментов не было. Эквадорцы атаковали, комбинировали, катали мяч туда-сюда, но ударов не было. Разве что в середине тайма после розыгрыша углового Эступиньян навесил слева, а Кампана выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше. Венесуэльцы же терпели и ждали момент для контратаки, но шанс не выпадал.
Давление эквадорцев привело к голу в концовке тайма. Эступиньян навесил со штрафного, Кампана сбросил мяч в центр, откуда Кайседо переадресовал на дальнюю штангу, где Арболеда поборолся с Фариньесем и вернул футбольный снаряд на линию вратарской, откуда Эдуар Пресиадо расстрелял ворота. Гонсалес пытался заблокировать удар, но от него футбольный снаряд лишь отлетел в сетку. Венесуэльцы рассчитывали, что благодаря ВАР гол будет отменён, но судьи посчитали, что офсайд Пресиадо на ранней фазе развития этой атаки был пассивным.
В самом начале второго тайма венесуэльцы сравняли результат. Кастильо в центре отдал мяч Морено, который быстро отдал направо на Мартинеса. Полузащитник навесил в центр штрафной, куда уже успел прибежать Кастильо и головой вколотил мяч в цель. Эквадорцы моментально могли восстановить статус-кво. Эступиньян слева навесил к линии вратарской, откуда Кампана пробил головой, но Фариньес среагировал и забрал мяч намертво.
После этого в игре стали накаляться эмоции. Сначала Валенсия в борьбе попал в лицо сопернику, и венесуэльцы требовали жёлтой карточки для эквадорца, которая бы стала для него второй в матче, но арбитр не стал наказывать форварда. Вскоре Эступиньян ворвался в штрафную, где у него в подкате выбили мяч. Эквадорцы требовали пенальти, хотя судья изначально и абсолютно верно назначил угловой.
Венесуэльцы во втором тайме действовали смелее и атаковали, мечтая о победе. Эквадорцы тоже пытались что-то изменить, чтобы завоевать три очка. В середине тайма на поле даже появился хорошо нам знакомый Кристиан Нобоа.
За двадцать минут до конца матча сработало известной футбольное правило. Сначала после углового венесуэльцы угодили в штангу, но заработали лишь корнер. После этого стандарта Плата убежал с мячом по правому флангу, продавил защитника, вышел на рандеву с Фариньесом, но переиграть его не смог. Первым на добивании был Нобоа, но он пробил во вратаря. После этого отскока мяч отскочил вновь к Плате, который уже пробил в цель.
Тут же Валенсия после передачи Кайседо оказался с глазу на глаз с вратарем венесуэльцев и с линии вратарской бил в направлении дальнего угла, но чуть не попал. Эквадорцы вообще были активнее, поведя в счёте. Подопечные Жозе Пезейру атаковали и пытались забить третий мяч и снять все вопросы.
Казалось, эквадорцы уже упустят победы, но в компенсированное время венесуэльцы сравняли счёт. Кастильо из центра поля сделал длинный кросс в штрафную, а Эрнандес слева ворвался в штрафную и головой пробил мимо Ортиса. Этот мяч напомнил чудо-гол ван Перси здесь же в Бразилии во время чемпионата мира, правда венесуэльцу прыгать не пришлось.
Эквадорцы пытались вырвать победу и имели сумасшедший момент, но после удара в упор Фариньес в падении вытащил мяч из угла. В итоге ничья, которая скорее устроила венесуэльцев. Обе команды следующие матчи проведут против команды Перу. Только эквадорцы это сделают уже в следующем игровом дне, а венесуэльцы – в заключительном, а до этого они отдохнут.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Эквадора, Сборная Венесуэлы