Венесуэла в компенсированное время вырвала ничью у Эквадора

Сборные Венесуэлы и Эквадора провели пока, пожалуй, самый яркий матч на кубке Америки. Эквадорцы дважды выходили вперёд по ходу поединка, но удержать победный счёт не смогли.

Сборная Венесуэлы стала первой командой на кубке Америки, которая провела уже три матча. В очередной игре «винотинто» встречались с эквадорцами. Обе команды стартовали на Копе не слишком здорово. У венесуэльцев было одно очко, а эквадорцев – ноль, правда, после одного матча.

Эквадорцы могли открыть счёт уже на 4-й минуте. После прострела Эступиньяна слева Кампана бил с пары метров, но Фариньес коснулся мяча, после чего тот попал в штангу и отлетел за пределы поля. Венесуэльцы быстро могли и сами отличиться. После быстрой атаки Мартинес убежал по левому флангу, вошёл в штрафную и сделал передачу назад под удар Кассересу, но его выстрел заблокировали. Эквадорцы владели мячом и контролировали ситуацию. «Триколор» шли вперёд, пытаясь найти слабину в обороне соперников. Эквадорцы, прежде всего, нагнетали на левом фланге, но их соперник внимательно оборонялся.

Игра смотрелась, но моментов не было. Эквадорцы атаковали, комбинировали, катали мяч туда-сюда, но ударов не было. Разве что в середине тайма после розыгрыша углового Эступиньян навесил слева, а Кампана выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше. Венесуэльцы же терпели и ждали момент для контратаки, но шанс не выпадал.

Давление эквадорцев привело к голу в концовке тайма. Эступиньян навесил со штрафного, Кампана сбросил мяч в центр, откуда Кайседо переадресовал на дальнюю штангу, где Арболеда поборолся с Фариньесем и вернул футбольный снаряд на линию вратарской, откуда Эдуар Пресиадо расстрелял ворота. Гонсалес пытался заблокировать удар, но от него футбольный снаряд лишь отлетел в сетку. Венесуэльцы рассчитывали, что благодаря ВАР гол будет отменён, но судьи посчитали, что офсайд Пресиадо на ранней фазе развития этой атаки был пассивным.

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В самом начале второго тайма венесуэльцы сравняли результат. Кастильо в центре отдал мяч Морено, который быстро отдал направо на Мартинеса. Полузащитник навесил в центр штрафной, куда уже успел прибежать Кастильо и головой вколотил мяч в цель. Эквадорцы моментально могли восстановить статус-кво. Эступиньян слева навесил к линии вратарской, откуда Кампана пробил головой, но Фариньес среагировал и забрал мяч намертво.

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После этого в игре стали накаляться эмоции. Сначала Валенсия в борьбе попал в лицо сопернику, и венесуэльцы требовали жёлтой карточки для эквадорца, которая бы стала для него второй в матче, но арбитр не стал наказывать форварда. Вскоре Эступиньян ворвался в штрафную, где у него в подкате выбили мяч. Эквадорцы требовали пенальти, хотя судья изначально и абсолютно верно назначил угловой.

Венесуэльцы во втором тайме действовали смелее и атаковали, мечтая о победе. Эквадорцы тоже пытались что-то изменить, чтобы завоевать три очка. В середине тайма на поле даже появился хорошо нам знакомый Кристиан Нобоа.

За двадцать минут до конца матча сработало известной футбольное правило. Сначала после углового венесуэльцы угодили в штангу, но заработали лишь корнер. После этого стандарта Плата убежал с мячом по правому флангу, продавил защитника, вышел на рандеву с Фариньесом, но переиграть его не смог. Первым на добивании был Нобоа, но он пробил во вратаря. После этого отскока мяч отскочил вновь к Плате, который уже пробил в цель.

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Тут же Валенсия после передачи Кайседо оказался с глазу на глаз с вратарем венесуэльцев и с линии вратарской бил в направлении дальнего угла, но чуть не попал. Эквадорцы вообще были активнее, поведя в счёте. Подопечные Жозе Пезейру атаковали и пытались забить третий мяч и снять все вопросы.

Казалось, эквадорцы уже упустят победы, но в компенсированное время венесуэльцы сравняли счёт. Кастильо из центра поля сделал длинный кросс в штрафную, а Эрнандес слева ворвался в штрафную и головой пробил мимо Ортиса. Этот мяч напомнил чудо-гол ван Перси здесь же в Бразилии во время чемпионата мира, правда венесуэльцу прыгать не пришлось.

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Эквадорцы пытались вырвать победу и имели сумасшедший момент, но после удара в упор Фариньес в падении вытащил мяч из угла. В итоге ничья, которая скорее устроила венесуэльцев. Обе команды следующие матчи проведут против команды Перу. Только эквадорцы это сделают уже в следующем игровом дне, а венесуэльцы – в заключительном, а до этого они отдохнут.