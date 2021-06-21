Чилийская федерация футбола признала нарушение антиковидных мер

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21 Июня 2021, 00:12,
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Федерация футбола Чили подтвердила, что на кубке Америки был нарушен санитарный протокол. При этом в заявлении не говорится о том, что причиной стали девушки лёгкого поведения, о чём сообщалось ранее.
"Федерация футбола Чили и тренерский штаб мужской сборной признают нарушение целостности санитарного пузыря делегации, участвующей в кубке Америки, в связи с несанкционированным входом парикмахера, который, несмотря на отрицательный тест ПЦР, не должен был вступать в контакт с игроками. К участникам будут применены финансовые санкции.
Мы сожалеем, что возникла такая ситуация, и сообщаем, что в эту субботу, 19 июня, все члены делегации сдали отрицательный анализ ПЦР", - говорится в заявлении.
В ночь с понедельника на вторник по московскому времени сборная Чили встретится с командой Уругвая.
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Чили