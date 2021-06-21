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Чилийская федерация футбола признала нарушение антиковидных мер

21 Июня 2021, 00:12,

Федерация футбола Чили подтвердила, что на кубке Америки был нарушен санитарный протокол. При этом в заявлении не говорится о том, что причиной стали девушки лёгкого поведения, о чём сообщалось ранее.

"Федерация футбола Чили и тренерский штаб мужской сборной признают нарушение целостности санитарного пузыря делегации, участвующей в кубке Америки, в связи с несанкционированным входом парикмахера, который, несмотря на отрицательный тест ПЦР, не должен был вступать в контакт с игроками. К участникам будут применены финансовые санкции.

Мы сожалеем, что возникла такая ситуация, и сообщаем, что в эту субботу, 19 июня, все члены делегации сдали отрицательный анализ ПЦР", - говорится в заявлении.

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени сборная Чили встретится с командой Уругвая. 

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Чили
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