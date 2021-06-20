​Футболисты сборной Чили провели в отель девушек лёгкого поведения в обход правил карантина

На Кубке Америки зафиксировано нарушение так называемого «пузыря», цель которого – не допускать распространения коронавирусной инфекции. Журналист Ромен Генри пишет на своей страничке в Twitter о том, что семь футболистов сборной Чили были замечены в отеле с девушками лёгкого поведения. Со знаком минус отличились Артуро Видаль, Гари Медель, Эдуардо Варгас, Хеан Менесес, Гильермо Марипан, Пабло Гальдамес и Чарлес Арангис.

После двух туров групповой стадии Кубка Америки сборная Чили имеет четыре набранных балла в своём активе. В ночь с понедельника на вторник чилийцы должны сыграть против Уругвая.