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Месси высказался о победе над сборной Чили

19 Июня 2021, 12:18,

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Уругвая во втором туре группового этапа Кубка Америки-2021. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «альбиселесте».

«Победа была очень важна для нас. Этот успех добавит нам уверенности перед следующими матчами. Нужно сохранять стойкость», - гласит сообщение аргентинского футболиста в инстаграм-аккаунте.

Благодаря сегодняшней победе сборная Аргентины имеет в своем активе четыре балла. Месси и компания делят первое место с национальной командой Чили после двух проведенных туров.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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