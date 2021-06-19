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Сборная Чили одержала минимальную победу над Боливией

19 Июня 2021, 09:01,

В рамках второго тура группового этапа Кубка Америки-2021 сборная Чили встречалась с командой Боливии. Поединок завершился минимальной победой чилийцев со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Бен Бреретон, отметившийся на десятой минуте матча.

Сборная Чили с четырьмя очками поднялась на первое место в своей группе.

Протокол игры  
Чили 1:0 Боливия
(1:0) Бреретон Бен 10'    
Браво Клаудио Исла Маурисио Медель Гари Марипан Гильермо   81' Мена Эухенио Видаль Артуро   69' (Аларкон Томас (   69') Пульгар Эрик Арангис Чарлес Менесес Хеан   65' (Пинарес Сесар (   65') Варгас Эдуардо Бреретон Бен   84' (Pablo Aranguiz (   84')
Запасные: Вегас Себастьян Clemente Montes Мора Фелипе Роко Энсо Ариас Габриэль Luciano Arriagada Marcelino Nunez Pablo Galdames Gabriel Castellon
Лампе Карлос Бехарано Диего   87' Кинтерос Хайро Джузино Эдриан Роберто Фернандес II Сааведра Эрвин   78' (Флорес Хорхе (   78') Вака Рамиро   53'   90' (Бехарано Данни (   90') Хустиниано Леонель   90' (Вильярроэль Мойзес (   90') Арсэ Хуан Карлос Чура Джейсон   64' (Рамальо Родриго (   64') Альварес Гилберт
Запасные: Вайар Диего Барбоза Луис Санчес Эрвин Сеспедес Борис Кордано Рубен Сагредо Хесус Рохас Хавьер
19 июня. Стадион "Арена Пантанал" (Куяба).

 

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Чили, Сборная Боливии
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