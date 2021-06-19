Сборная Чили одержала минимальную победу над Боливией

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19 Июня 2021, 09:01,
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В рамках второго тура группового этапа Кубка Америки-2021 сборная Чили встречалась с командой Боливии. Поединок завершился минимальной победой чилийцев со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Бен Бреретон, отметившийся на десятой минуте матча.
Сборная Чили с четырьмя очками поднялась на первое место в своей группе.
Протокол игры
|(1:0) Бреретон Бен 10'
Браво Клаудио • Исла Маурисио • Медель Гари • Марипан Гильермо • 81'Мена Эухенио • Видаль Артуро 69' ( Аларкон Томас ( 69') • Пульгар Эрик • Арангис Чарлес • Менесес Хеан 65' ( Пинарес Сесар ( 65') • Варгас Эдуардо • Бреретон Бен 84' ( Pablo Aranguiz ( 84')
Запасные: Вегас Себастьян • Clemente Montes • Мора Фелипе • Роко Энсо • Ариас Габриэль • Luciano Arriagada • Marcelino Nunez • Pablo Galdames • Gabriel Castellon
Лампе Карлос • Бехарано Диего • 87'Кинтерос Хайро • Джузино Эдриан • Роберто Фернандес II • Сааведра Эрвин 78' ( Флорес Хорхе ( 78') • Вака Рамиро 53' 90' ( Бехарано Данни ( 90') • Хустиниано Леонель 90' ( Вильярроэль Мойзес ( 90') • Арсэ Хуан Карлос • Чура Джейсон 64' ( Рамальо Родриго ( 64') • Альварес Гилберт
Запасные: Вайар Диего • Барбоза Луис • Санчес Эрвин • Сеспедес Борис • Кордано Рубен • Сагредо Хесус • Рохас Хавьер
19 июня. Стадион "Арена Пантанал" (Куяба).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Чили, Сборная Боливии