Заболевшего COVID-19 капитана сборной Боливии дисквалифицировали на один матч за критику КОНМЕБОЛ

Капитан сборной Боливии Марсело Морено пропустил стартовый матч своей команды на Кубке Америки из-за заражения коронавирусом. Футболист обрушился с критикой на КОНМЕБОЛ, которая вопреки всему проводит континентальный турнир на фоне немалого числа заражённых в делегациях сборных.

«Спасибо, КОНМЕБОЛ. Вся вина на вас. Если человек умрёт, что вы будете делать? Вам важны только деньги?» - приводит слова Морено журналист Диего Монтальван в Twitter.

КОНМБЕОЛ за такие слова дисквалифицировал Марсело Морено на один матч Кубка Америки, а также наложил на игрока штраф в 20 тысяч долларов.

Интересно, что решение о дисквалификации Морено было принято в его день рождения – в пятницу игроку исполнилось 34 года.