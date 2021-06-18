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Заболевшего COVID-19 капитана сборной Боливии дисквалифицировали на один матч за критику КОНМЕБОЛ

18 Июня 2021, 19:52,

Капитан сборной Боливии Марсело Морено пропустил стартовый матч своей команды на Кубке Америки из-за заражения коронавирусом. Футболист обрушился с критикой на КОНМЕБОЛ, которая вопреки всему проводит континентальный турнир на фоне немалого числа заражённых в делегациях сборных.

«Спасибо, КОНМЕБОЛ. Вся вина на вас. Если человек умрёт, что вы будете делать? Вам важны только деньги?» - приводит слова Морено журналист Диего Монтальван в Twitter.

КОНМБЕОЛ за такие слова дисквалифицировал Марсело Морено на один матч Кубка Америки, а также наложил на игрока штраф в 20 тысяч долларов.

Интересно, что решение о дисквалификации Морено было принято в его день рождения – в пятницу игроку исполнилось 34 года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Боливии, Марсело Морено
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