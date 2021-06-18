Бразилия разгромила перуанцев

Сборная Бразилии доказывает своё превосходство над остальными соперниками на кубке Америки. Во втором туре "селесао" одержали вторую разгромную победу, на этот раз - над командой Перу.

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени на кубке Америки случился ремейк финала прошлой копы. Тогда бразильцы расправились с перуанцами и взяли очередной трофей. Теперь «селесао» пытаются повторить этот успех. Из-за причудливой формулы кубка Америки-2021 сборная Перу наконец-то стартовала на турнире. Так как в этот раз на Копе участвуют 10 команд, то их разбили на две группы, что вынуждает постоянно одной из сборных отдыхать. Что касается бразильцев, то они на кубке Америки стартовали с крупной победы над венесуэльцами, забив им три безответных мяча.

Бразильцы, как и предполагалось, с первых минут пошли вперёд. Довольно быстро «селесао» создали опасный момент, когда Фред с фланга сместился в центр и пальнул метров с двадцати, но выше ворот. Однако буквально тут же подопечные Тите открыли счёт. В штрафной перуанцев возникла сутолока, мяч попал к Жезусу, который от лицевой линии сделал наброс в центр, а Алекс Сандро оторвался от опекуна и слёта пробил в цель.

Бразильцы продолжали владеть преимуществом и искали пути к воротам перуанцев, но до конца первого тайма больше ничего по-настоящему опасного создать не смогли. Что касается Эдерсона, то он вообще отдыхал. Перуанцы толком и разу не заставили голкипера «Манчестер Сити» спасать команду.

Судя по всему, Тите не был доволен пассивностью команды и уже в перерыве сделал двойную замену. В начале второй половины Жезус сместился с правого фланга в центр и покатил мяч в центр на Данило, который метров с двадцати пробил выше. В середине тайма бразильцы были близки к тому, чтобы пробить пенальти. Неймар ворвался в штрафную и упал после столкновения с Тапией, и арбитр указал на точку. Однако после просмотра ВАР это решение было отменено.

Тем не менее6 вскоре Неймар забил и уже с игры. Фред в центре зацепился за мяч и сразу сделал передачу на ход форварду. Неймар обыграл защитника и с линии штрафной пробил точно в дальний угол. Тут же бразильцы могли довести счёт до разгромного. Всё тот же Неймар проврался в штрафной соперника и сделал передачу на Ришарлисона, который бил в дальний угол, но Гальесе спас.

За десять минут до конца матча перуанцы могли возродить интригу. Таарес со штрафного навесил на дальнюю штангу, откуда Валера умудрился с близкого расстояния пробить выше цели. В концовке бразильцы добавили и довели счёт до разгромного. При этом сначала «селесао» успели упустить момент. Ришарлисон догнал мяч у лицевой и прострелил на Фирмино, который с нескольких метров угодил точно в. Гальесе. Тут же Неймар протащил мяч к штрафной, сделал передачу на фланг на Ришарлисона, а тот в касание прострелил на Эвертона Рибейро, который пробил в цель. Затем отличиться спел и сам форварда «Эвертона». Неймар сделал передачу на ход Фирмино, который пробил слёта, Гальесе парировал мяч перед собой, а Ришарлисон оказался первым на добивании.

В следующем матче обе команды сыграют с одним и тем же соперником. Сначала колумбийцев протестируют перуанцы, в то время как бразильцы просто будут отдыхать в третьем туре. Затем же «селесао» и сами сразятся с Куадрадо и компанией.