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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Бразилия разгромила перуанцев

18 Июня 2021, 07:11,

Сборная Бразилии доказывает своё превосходство над остальными соперниками на кубке Америки. Во втором туре "селесао" одержали вторую разгромную победу, на этот раз - над командой Перу. 

 

Протокол игры  
Бразилия 4:0 Перу
(1:0) Алекс Сандро 12'  
(2:0) Неймар 68'  
(3:0) Рибейро Эвертон 89'  
(4:0) Ришарлисон 90'  
Эдерсон Мораес Данило Луис   84' (Эмерсон Жуниор (   84') Милитао Эдер Силва Тьяго Алекс Сандро   77' (Лоди Ренан (   77') Жезус Габриэль   59'   72' (Фирмино Роберто (   72') Фабиньо Энрике Фред Сантос Эвертон Соарес   46' (Ришарлисон (   46') Габриэл Барбоза   46' (Рибейро Эвертон (   46') Неймар
Запасные: Маркиньос Маркос Винисиус Жуниор Соарес Дуглас Алиссон Бекер Перейра Вевертон Каземиро Карлос Пакета Лукас
Гальесе Педро Корсо Альдо Рамос Кристиан   23' Абрам Луис Лопес Маркос IV Тапия Ренато Йотун Йошимар   44'   74' (Alexis Arias II (   74') Каррильо Андре Пенья Серхио   67' (Валера Алекс (   67') Куэва Кристиан   74' (Gerald Tavara (   74'   82') Лападула Джанлука   67' (Luis Iberico (   67')
Запасные: Карвальо Хосе Калленс Александр Сантамария Андерсон Carlos Lora Араухо Мигель Каседа Карлос Renzo Garces Гарсия Расиель
18 июня. Стадион "Estadio Olimpico Nilton Santos".

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени на кубке Америки случился ремейк финала прошлой копы. Тогда бразильцы расправились с перуанцами и взяли очередной трофей. Теперь «селесао» пытаются повторить этот успех. Из-за причудливой формулы кубка Америки-2021 сборная Перу наконец-то стартовала на турнире. Так как в этот раз на Копе участвуют 10 команд, то их разбили на две группы, что вынуждает постоянно одной из сборных отдыхать. Что касается бразильцев, то они на кубке Америки стартовали с крупной победы над венесуэльцами, забив им три безответных мяча.

Бразильцы, как и предполагалось, с первых минут пошли вперёд. Довольно быстро «селесао» создали опасный момент, когда Фред с фланга сместился в центр и пальнул метров с двадцати, но выше ворот. Однако буквально тут же подопечные Тите открыли счёт. В штрафной перуанцев возникла сутолока, мяч попал к Жезусу, который от лицевой линии сделал наброс в центр, а Алекс Сандро оторвался от опекуна и слёта пробил в цель.

Бразильцы продолжали владеть преимуществом и искали пути к воротам перуанцев, но до конца первого тайма больше ничего по-настоящему опасного создать не смогли. Что касается Эдерсона, то он вообще отдыхал. Перуанцы толком и разу не заставили голкипера «Манчестер Сити» спасать команду.

Судя по всему, Тите не был доволен пассивностью команды и уже в перерыве сделал двойную замену. В начале второй половины Жезус сместился с правого фланга в центр и покатил мяч в центр на Данило, который метров с двадцати пробил выше. В середине тайма бразильцы были близки к тому, чтобы пробить пенальти. Неймар ворвался в штрафную и упал после столкновения с Тапией, и арбитр указал на точку. Однако после просмотра ВАР это решение было отменено.

Тем не менее6 вскоре Неймар забил и уже с игры. Фред в центре зацепился за мяч и сразу сделал передачу на ход форварду. Неймар обыграл защитника и с линии штрафной пробил точно в дальний угол. Тут же бразильцы могли довести счёт до разгромного. Всё тот же Неймар проврался в штрафной соперника и сделал передачу на Ришарлисона, который бил в дальний угол, но Гальесе спас.

За десять минут до конца матча перуанцы могли возродить интригу. Таарес со штрафного навесил на дальнюю штангу, откуда Валера умудрился с близкого расстояния пробить выше цели. В концовке бразильцы добавили и довели счёт до разгромного. При этом сначала «селесао» успели упустить момент. Ришарлисон догнал мяч у лицевой и прострелил на Фирмино, который с нескольких метров угодил точно в. Гальесе. Тут же Неймар протащил мяч к штрафной, сделал передачу на фланг на Ришарлисона, а тот в касание прострелил на Эвертона Рибейро, который пробил в цель. Затем отличиться спел и сам форварда «Эвертона». Неймар сделал передачу на ход Фирмино, который пробил слёта, Гальесе парировал мяч перед собой, а Ришарлисон оказался первым на добивании.

В следующем матче обе команды сыграют с одним и тем же соперником. Сначала колумбийцев протестируют перуанцы, в то время как бразильцы просто будут отдыхать в третьем туре. Затем же «селесао» и сами сразятся с Куадрадо и компанией.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Перу
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