Колумбия и Венесуэла голов не забили

Второй тур кубка Америки открывали сборные Колумбии и Венесуэлы. Команды разошлись миром, так и не открыв счёт.

На кубке Америки стартовал второй тур группового этапа. Его открывали сборные Колумбии и Венесуэлы, которые по-разному начали турнир. Первые с трудом, но всё же переиграли эквадорцев со счётом 1:0. Венесуэльцы же, обескровленные эпидемией коронавируса, были разгромлены бразильцами 0:3.

Довольно неожиданно в начале матча активнее выглядели венесуэльцы. Они взяли мяч под свой контроль. Правда, колумбийцы отвечали угловыми, и в одном из случаев даже рассчитывали на пенальти, но после проверки ВАР поединок продолжился. В любом случае темп игры нельзя было назвать высоким, а моменты команды долгое время не создавали.

Первый шанс забить возник лишь минуте на 26-й. Мартинес потерял мяч на своей половине поля, и колумбийцы провели быструю атаку. Муриэль сделал передачу к границам штафной, а Кардона пробил, но Фариньес выручил команду. Вскоре голкипер венесуэльцев вновь вступил в игру. Кардона из центра сделали передачу к линии штрафной на Сапату, который выстрелил в угол. Фариньес парировал этот удар, а Муриэль, оказавшийся первым на добивании, пробил выше.

Колумбийцы продолжали атаковать, и затем уже Сапата, обыграв нескольких соперников, пробил из правой зоны штрафной, но Фариньес вновь выручил свою команду. Позже зенитовец Барриос сделал передачу на левый угол штрафной, Тесильо сбросил на линию вратарской, и Муриэль после рикошета бил головой, но венесуэльский вратарь опять оказался на месте. В итоге к перерыву на табло горели нули.

В начале второго тайма колумбийцы упустили ещё одну возможность забить. Тесильо слева навесил, Сапата выиграл борьбу и головой пробил рядом со штангой. Затем уже Куадрадо справа навесил, а Урибе грудью принял мяч и нанёс удар через себя под перекладину, но Фариньес вновь спас. Казалось, что колумбийцы после этого будут наращивать давление, вместо этого венесуэльцы сумели наладить игру в обороне и перестали допускать моменты у своих ворот.

Лишь в самой концовке поединка колумбийцы вновь активизировались и создали несколько шансов. Сначала Куадрадо на фланге заработал штрафной, и после его же навеса Урибе пробил в угол, но Фариньес опять спас команду. Тут же Куадрадо прошёл по краю, прострелил к вратарской, а Борха пробил через себя, но вратарь венесуэлтьцев опять был начеку.

Нервность колумбийцев проявилась в красной карточке, которую получил Диас. Хавбек пошёл в грубый подкат против Ла Мантии, за что и был удалён с поля. Поединок же так и завершился без забитых мячей.

В следующем туре сборную Венесуэлы ждёт команда Эквадора, которая отдыхала в этот игровой дом. Колумбийцы же сыграют против перуанцев.