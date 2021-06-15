​На Кубке Америки выявили 41 заражение коронавирусом

На прошлой неделе футболисты, тренеры и члены делегаций сборных, участвующих в Кубке Америки, прошли тестирование на коронавирус. Из 2927 тестов 41 дали положительный результат. Не менее 20 заражённых являются футболистами из четырёх сборных, о чём стало известно итальянской La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Кубок Америки был перенесён в Бразилию незадолго до старта турнира. Изначально его должны были принять Аргентина и Колумбия, но в первой из этих стран сложилась плохая эпидемиологическая ситуация, а вторую захлестнули протесты.

Действующим обладателем Кубка Америки является сборная Бразилии.