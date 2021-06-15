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Парагвай одержал волевую победу над Боливией

15 Июня 2021, 08:01,

В матче стартового тура группового раунда Кубка Америки сборная Парагвая встречалась с командой Боливии. Встреча завершилась волевой победой «красно-белых» со счетом 3:1.

После первого тайма парагвайцы уступали 0:1, однако после перерыва воспользовались удалением игрока Боливии и забили три гола.

Парагвай набрал три балла и захватил лидерство в группе B. Второе-третье места делят сборные Аргентины и Чили. Боливия замыкает группу.

Протокол игры  
Парагвай 3:1 Боливия
    10' Сааведра Эрвин (0:1)
(1:1) Гамарра Алехандро 62'    
(2:1) Ромеро Анхель 65'    
(3:1) Ромеро Анхель 80'    
Силва Энтони Эспинола Альберто   45' Гомес Густаво Алонсо Хуниор Арзамендия Сантьяго   8'   74' (Hector Martinez2 (   74') Вильясанти Матиас   46' (Санчес Ричард II (   46') Да Мотта Роберт   58' (Гонсалес Карлос III (   58') Гамарра Алехандро   87' (Julio Enciso (   87') Альмирон Мигель Ромеро Анхель Gabriel Avalos   87' (Кубас Андрес (   87')
Запасные: Ортис Херардо Antonio Bareiro Рохас Роберт Агилар Альфредо Самудио Брайан Бальбуэна Фабиан Ромеро Оскар
Кордано Рубен Бехарано Диего   29' Кинтерос Хайро Джузино Эдриан Сагредо Хесус Сааведра Эрвин   64' (Вайар Диего (   64') Хустиниано Леонель   75' (Санчес Эрвин (   75') Сеспедес Борис   46' (Бехарано Данни (   46') Флорес Хорхе   40'   46' (Фернандес Роберто (   46') Альварес Гилберт   69' (Рамальо Родриго (   69') Куэльяр Хауме   38'   45'
Запасные: Вильярроэль Мойзес Лампе Карлос Арсэ Хуан Карлос Чура Джейсон Барбоза Луис Рохас Хавьер Вака Рамиро
15 июня. Стадион "Estadio Olimpico Pedro Ludovico".

 

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Боливии, Cборная Парагвая
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