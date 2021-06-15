Парагвай одержал волевую победу над Боливией

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15 Июня 2021, 08:01,
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В матче стартового тура группового раунда Кубка Америки сборная Парагвая встречалась с командой Боливии. Встреча завершилась волевой победой «красно-белых» со счетом 3:1.
После первого тайма парагвайцы уступали 0:1, однако после перерыва воспользовались удалением игрока Боливии и забили три гола.
Парагвай набрал три балла и захватил лидерство в группе B. Второе-третье места делят сборные Аргентины и Чили. Боливия замыкает группу.
Протокол игры
|10' Сааведра Эрвин (0:1)
|(1:1) Гамарра Алехандро 62'
|(2:1) Ромеро Анхель 65'
|(3:1) Ромеро Анхель 80'
Силва Энтони • Эспинола Альберто • 45'Гомес Густаво • Алонсо Хуниор • Арзамендия Сантьяго 8' 74' ( Hector Martinez2 ( 74') • Вильясанти Матиас 46' ( Санчес Ричард II ( 46') • Да Мотта Роберт 58' ( Гонсалес Карлос III ( 58') • Гамарра Алехандро 87' ( Julio Enciso ( 87') • Альмирон Мигель • Ромеро Анхель • Gabriel Avalos 87' ( Кубас Андрес ( 87')
Запасные: Ортис Херардо • Antonio Bareiro • Рохас Роберт • Агилар Альфредо • Самудио Брайан • Бальбуэна Фабиан • Ромеро Оскар
Кордано Рубен • Бехарано Диего • 29'Кинтерос Хайро • Джузино Эдриан • Сагредо Хесус • Сааведра Эрвин 64' ( Вайар Диего ( 64') • Хустиниано Леонель 75' ( Санчес Эрвин ( 75') • Сеспедес Борис 46' ( Бехарано Данни ( 46') • Флорес Хорхе 40' 46' ( Фернандес Роберто ( 46') • Альварес Гилберт 69' ( Рамальо Родриго ( 69') • Куэльяр Хауме 38' 45'
Запасные: Вильярроэль Мойзес • Лампе Карлос • Арсэ Хуан Карлос • Чура Джейсон • Барбоза Луис • Рохас Хавьер • Вака Рамиро
15 июня. Стадион "Estadio Olimpico Pedro Ludovico".
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Боливии, Cборная Парагвая