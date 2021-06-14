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Креативный розыгрыш штрафного помог Колумбии обыграть Эквадор

14 Июня 2021, 05:01,
Сборные Колумбии и Эквадора выдали довольно невзрачный матч. Судьбу поединка решил креативный розыгрыш штрафного, который реализовал Эдвин Кардона.

 

Протокол игры  
Колумбия 1:0 Эквадор
(1:0) Кардона Эдвин 42'  
Оспина Давид Муньос Даниэль   79' Мина Йерри Мурильо Оскар   82' (Куэльяр Густаво (   82') Морено Яйро   45' (Тесильо Вильям (   45') Куадрадо Хуан Барриос Вилмар Урибе Матеус   25'   61' (Сапата Дуван (   61') Кардона Эдвин   82' (Санчес Давинсон (   82') Борре Рафаэль   90' Борха Мигель   61' (Перес Себастьян (   61')
Запасные: Перласа Бальдомеро Муриэль Луис Кинтана Альдаир Диас Луис Медина Стефан Морелос Альфредо Варгас Камило
Ортис Педро Пресиадо Анхело Арболеда Роберт Инкапье Пьеро Эступиньян Первис Плата Гонсало   69' (Пресиадо Эдуар (   69') Мендес Джегсон Кайседо Мойсес   80' (Дамиан Родриго Диаз (   80') Мартинес Фидель   59' (Мена Анхель (   59') Валенсия Эннер   87' Эстрада Майкл   69' (Кайседо Хорди (   69')
Запасные: Пинеда Марио Франко Алан Арреага Хавьер Домингес Александр Кампана Леонардо Торрес Феликс Галиндес Хернан Нобоа Кристиан
14 июня. Стадион "Арена Пантанал" (Куяба).

Во втором матче группы В на Копа Америка встретились колумбийцы и эквадорцы. Напомним, что изначально турнир должен был проходить вовсе не в Бразилии. Группа В должна была стать хозяйской для колумбийцев, но беспорядки на улицах этой страны вынудили КОНМЕБОЛ перенести турнир, который в итоге проходит в Бразилии.

Игра началась встречными атаками. Сначала колумбийца заработали угловой, который ни к чему не привёл. В скором времени после атаки эквадорцев небольшое повреждение получил Оспина, но, к счастью, смог продолжить поединок. Правда, после этого началась довольно вязкая борьба с большим количеством стыков и абсолютно без моментов. За стартовые полчаса игры команды на пару нанесли всего … один удар, и тот оказался неточным.

Колумбийцы впервые акцентированно пробили по воротам соперника на 39-й минуте. После навеса со штрафного Мина головой нанёс удар, но серьёзно выше. Буквально тут же колумбийцы провели красивейший розыгрыш штрафного, завершившийся взятием ворот. Кардона откатил мяч Куадрадо, получил обратную передачу, вновь отдал Куадрадо и рванул в штрафную. В это время Куадрадо черпачком забросил мяч в штрафную на Борху, который головой сбросил мяч на набежавшего Кардону, а тот расстрелял Ортиса. Сначала судья отметил это взятие ворот из-за офсайда, но ВАР восстановил справедливость, и колумбийцы повели в счёте.

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В компенсированное время колумбийцы лишились левого защитника Яйро Морено, который неудачно подключился в атаку, и после прыжка неудачно приземлился. Он сразу всё понял, жестом попросив замену. На перерыв же команды ушли при минимальном преимуществе колумбийцев.

Эквадорцы активно начали вторую половину и сразу пошли вперёд. Подопечные Густаво Альфаро заработали нескольких стандартов и выпрашивали пенальти у судьи, но вот ударов всё также не было. Наконец-то Оспине пришлось вступать в игру после штрафного. Мартинес хитро с острого угла пробил в дальнюю «девятку», но голкипер колумбийцев был начеку и спас команду.

Эквадорцы продолжали контролировать игру во втором тайме. Альфаро даже перестроил игру, выпустив на поле дополнительного нападающего Анхеля Мену. Минут за семнадцать до конца матча Оспине вновь пришлось вступать в игру. Эступиньян из-за пределов штрафной пробил в дальний угол, но голкипер колумбийцев мяч забрал.

Второй удар в створ колумбийцы нанесли на 88-й минуте, когда после навеса со штрафного после выстрела мяч прилетел в руки Ортису. В итоге колумбийцы победили и продлили свою успешную серию в матчах кубка Америки. Дело в том, что в последний раз эквадорцы побеждали этого соперника на Копе в далёком 1963-м году.

Во втором туре колумбийцы сыграют против венесуэльцев. Эквадорцы же пропускают следующий игровой день, так как в этот раз на кубке Америки группы состоят из пяти команд. Поэтому подопечные Альфаро отдохнут, а потом сыграют с теми же венесуэльцами.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Колумбии, Сборная Эквадора
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