Игроки сборной Бразилии объявили об участии в Кубке Америки

Сборная Бразилии все же примет участие в домашнем Кубке Америки-2021. Об этом посредством социальной сети «Инстаграм» сообщили футболисты команды Тьяго Силва, Неймар, Алиссон Бекер и Каземиро.

«Мы выступаем против Кубка Америки, однако никогда не откажемся от сборной Бразилии», - говорится в тексте манифеста.

Напомним, что турнир изначально должен был пройти в Аргентине и Колумбии. Однако совсем недавно соревнования были перенесены в Бразилию, что возмутило игроков национальной команды. С футболистами «селесао» никто не советовался, также не были предоставлены гарантии безопасности в плане здоровья участников турнира.

Кубок Америки стартует 12 июня.