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Сборная Бразилии может сменить главного тренера перед стартом Кубка Америки

07 Июня 2021, 08:22,

Наставник сборной Бразилии Тите может быть уволен со своего поста в связи с бойкотом грядущего Кубка Америки, об этом информирует Globo Esporte.

Источник отмечает, что на предстоящем турнире национальной командой может руководить Ренато Гаучо, который поддерживает позицию правительства страны.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренерский штаб сборной Бразилии приняли решение об отказе от участия в предстоящих соревнованиях. Команда осталась недовольна экстренным переносом Кубка Америки из Аргентины и Колумбии в Бразилию.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Бразилии, Тите
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