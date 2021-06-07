Сборная Бразилии может сменить главного тренера перед стартом Кубка Америки

Наставник сборной Бразилии Тите может быть уволен со своего поста в связи с бойкотом грядущего Кубка Америки, об этом информирует Globo Esporte.

Источник отмечает, что на предстоящем турнире национальной командой может руководить Ренато Гаучо, который поддерживает позицию правительства страны.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренерский штаб сборной Бразилии приняли решение об отказе от участия в предстоящих соревнованиях. Команда осталась недовольна экстренным переносом Кубка Америки из Аргентины и Колумбии в Бразилию.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.