Месси обсудил с Суаресом бойкот Кубка Америки

Главная звезда национальной сборной Аргентины Лионель Месси обсудил со своим бывшим одноклубником и хорошим другом Луисом Суаресом возможный бойкот Кубка Америки. Об этом сообщил инсайдер Себас Джованелли.

В беседе с Лео уругвайский нападающий заявил, что его команда не планирует предпринимать каких-то действий для срыва турнира.

Ранее сборная Бразилии заявила о нежелании участвовать в домашнем турнире. Соревнования изначально должны были пройти в Аргентине и Колумбии, однако это решение было экстренно пересмотрено из-за напряженной эпидемиологической ситуации в этих странах.