Месси обсудил с Суаресом бойкот Кубка Америки

|
05 Июня 2021, 10:25,
|
|
Главная звезда национальной сборной Аргентины Лионель Месси обсудил со своим бывшим одноклубником и хорошим другом Луисом Суаресом возможный бойкот Кубка Америки. Об этом сообщил инсайдер Себас Джованелли.
В беседе с Лео уругвайский нападающий заявил, что его команда не планирует предпринимать каких-то действий для срыва турнира.
Ранее сборная Бразилии заявила о нежелании участвовать в домашнем турнире. Соревнования изначально должны были пройти в Аргентине и Колумбии, однако это решение было экстренно пересмотрено из-за напряженной эпидемиологической ситуации в этих странах.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Луис Суарес
Имхо, Копа в этом году проводиться не будет, был бы рад ошибиться. Если так, то, думаю, Месси уже не видать победы - следующий Копа намечен на 2024 год, Месси уже будет 37, так что.....