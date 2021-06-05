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Месси обсудил с Суаресом бойкот Кубка Америки

05 Июня 2021, 10:25,

Главная звезда национальной сборной Аргентины Лионель Месси обсудил со своим бывшим одноклубником и хорошим другом Луисом Суаресом возможный бойкот Кубка Америки. Об этом сообщил инсайдер Себас Джованелли.

В беседе с Лео уругвайский нападающий заявил, что его команда не планирует предпринимать каких-то действий для срыва турнира.

Ранее сборная Бразилии заявила о нежелании участвовать в домашнем турнире. Соревнования изначально должны были пройти в Аргентине и Колумбии, однако это решение было экстренно пересмотрено из-за напряженной эпидемиологической ситуации в этих странах.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Луис Суарес
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Комментарии (1)
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0
Allegro
05 Июня 2021, 11:13

Имхо, Копа в этом году проводиться не будет, был бы рад ошибиться. Если так, то, думаю, Месси уже не видать победы - следующий Копа намечен на 2024 год, Месси уже будет 37, так что.....

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