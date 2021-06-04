Игроки сборной Бразилии выступили против участия в Кубке Америки-2021

Тренерский штаб сборной Бразилии и игроки команды обсудили с президентом федерации футбола страны возможность отказа от участия в домашнем Кубке Америки-2021, об этом рапортует Globo Esporte.

По данным источника, представители сборной остались недовольны тем фактом, что узнали о переносе турнира не от официальных лиц, а из прессы. Игроки, выступающие за европейские команды, выступают против участия в соревнованиях.

Изначально турнир должен был пройти в Аргентине и Колумбии, однако соревнования перенесли из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в этих странах.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 11 июня по 10 июля.