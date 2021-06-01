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Видаль заразился коронавирусом перед стартом Кубка Америки

01 Июня 2021, 11:51,

Чилийский хавбек Артуро Видаль, выступающий на клубном уровне за миланский «Интер», подхватил коронавирусную инфекцию в преддверии Кубка Америки-2021. Об этом футболист сообщил посредством своего «Инстаграма».

«Я заразился Covid-19, очень жаль. Из-за этого не смогу помочь сборной в ближайших играх, но буду всячески поддерживать команду. Вскоре я вылечусь и снова надену футболку сборной Чили», - гласит сообщение полузащитника.

Кубок Америки состоится с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Сборная Чили сыграет на групповой стадии против Аргентины, Парагвая, Боливии и Уругвая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артуро Видаль
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