Видаль заразился коронавирусом перед стартом Кубка Америки

Чилийский хавбек Артуро Видаль, выступающий на клубном уровне за миланский «Интер», подхватил коронавирусную инфекцию в преддверии Кубка Америки-2021. Об этом футболист сообщил посредством своего «Инстаграма».

«Я заразился Covid-19, очень жаль. Из-за этого не смогу помочь сборной в ближайших играх, но буду всячески поддерживать команду. Вскоре я вылечусь и снова надену футболку сборной Чили», - гласит сообщение полузащитника.

Кубок Америки состоится с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Сборная Чили сыграет на групповой стадии против Аргентины, Парагвая, Боливии и Уругвая.