Кубок Америки (Copa America) 2019
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​Кубок Америки перенесли в Бразилию, местная сборная всегда выигрывала домашний турнир

31 Мая 2021, 18:37,

Как мы уже сообщали, КОНМЕБОЛ в понедельник объявил о том, что Кубок Америки в этом году пройдёт в Бразилии. У Колумбии статус хозяина турнира отобрали из-за протестов в стране, а у Аргентины – из-за ситуации с коронавирусом.

Интересно, что сборная Бразилии всякий раз выигрывала континентальный турнир, когда она его принимала. В 1919, 1922 и 1949 году бразильцы становились триумфаторами чемпионата Америки (так раньше назывался турнир), а в 1989 и 2019 году – Кубка Америки.

Кубок Америки стартует в ночь с 13 на 14 июня, если отталкиваться от времени в столице России.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бразилии
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