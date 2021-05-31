​Кубок Америки перенесли в Бразилию, местная сборная всегда выигрывала домашний турнир

Как мы уже сообщали, КОНМЕБОЛ в понедельник объявил о том, что Кубок Америки в этом году пройдёт в Бразилии. У Колумбии статус хозяина турнира отобрали из-за протестов в стране, а у Аргентины – из-за ситуации с коронавирусом.

Интересно, что сборная Бразилии всякий раз выигрывала континентальный турнир, когда она его принимала. В 1919, 1922 и 1949 году бразильцы становились триумфаторами чемпионата Америки (так раньше назывался турнир), а в 1989 и 2019 году – Кубка Америки.

Кубок Америки стартует в ночь с 13 на 14 июня, если отталкиваться от времени в столице России.