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Аргентину вслед за Колумбией лишили права провести Кубок Америки

31 Мая 2021, 12:23,

Аргентину лишили права проведения предстоящего Кубка Америки, об этом информирует пресс-служба КОНМЕБОЛ в твиттер-аккаунте.

Ранее стало известно, что власти страны приняли жесткие коронавирусные протоколы.

Изначально проведение турнира было запланировано в Аргентине и Колумбии. Ранее права провести Кубок Америки была лишена Колумбия. Причина - политические беспорядки и негативная эпидемиологическая ситуация в стране.

Южноамериканская конфедерация футбола начала рассматривать предложения от других стран, заинтересованных в организации соревнований. Турнир должен стартовать через две недели.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кубок Америки
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