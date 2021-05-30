Аргентина может сорвать проведение Кубка Америки

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти дала пресс-конференцию по поводу предстоящего турнира Кубка Америки.

- Я не уверена на 100%, что турнир состоится, - заявила Виссотти репортерам. - Ответственные за принятие решений находятся на заключительном этапе сложившейся ситуации. Итоговое решение будет принято в ближайшие дни.

В среду правительство Аргентины приняло жесткие коронавирусные протоколы для КОНМЕБОЛ. Турнир должен пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Последняя страна делала попытки перенести проведение турнира из-за разразившегося социального кризиса, но КОНМЕБОЛ отказала.