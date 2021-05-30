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Аргентина может сорвать проведение Кубка Америки

30 Мая 2021, 23:19,

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти дала пресс-конференцию по поводу предстоящего турнира Кубка Америки.

- Я не уверена на 100%, что турнир состоится, - заявила Виссотти репортерам. - Ответственные за принятие решений находятся на заключительном этапе сложившейся ситуации. Итоговое решение будет принято в ближайшие дни.

В среду правительство Аргентины приняло жесткие коронавирусные протоколы для КОНМЕБОЛ. Турнир должен пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Последняя страна делала попытки перенести проведение турнира из-за разразившегося социального кризиса, но КОНМЕБОЛ отказала.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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