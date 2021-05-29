​Суарес: «Я поражён тем, что Кубок Америки состоится»

Кубок Америки должны были принять Аргентина и Колумбия. Колумбийцы потеряли статус хозяев континентального футбольного форума из-за массовых протестов, и теперь турнир пройдёт либо только в Аргентине, либо в Аргентине и ещё какой-то стране.

Ситуация с коронавирусом в Аргентине не внушает оптимизма, и нападающий сборной Уругвая Луис Суарес обратил на это внимание.

«Я поражён тем, что Кубок Америки состоится в такой сложной ситуации. Главным для нас должно оставаться здоровье», - приводит слова Суареса El Observador.

Кубок Америки должен стартовать в ночь с 13 на 14 июня и завершиться в ночь с 10 на 11 июля, если говорить о московском времени.