Кубок Америки (Copa America) 2019
Сделать ставку
﻿
0

​Хамеса Родригеса исключили из состава сборной Колумбии

28 Мая 2021, 18:46,

На официальном сайте Колумбийской федерации футбола сообщается о том, что атакующий полузащитник Хамес Родригес был исключён из состава сборной Колумбии на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира и Кубка Америки. Причина заключается в результатах последнего медицинского обследования. Оно показало, что Родригес находится не в оптимальных кондициях.

Отмечается, что главный тренер колумбийской сборной Рейнальдо Руэда и футболисты сожалеют о том, что в настоящий момент они не могут рассчитывать на Хамеса.

По данным СМИ, исключение из сборной Колумбии разозлило Хамеса Родригеса.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Хамес Родригес, Сборная Колумбии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка