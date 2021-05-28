​Хамеса Родригеса исключили из состава сборной Колумбии

На официальном сайте Колумбийской федерации футбола сообщается о том, что атакующий полузащитник Хамес Родригес был исключён из состава сборной Колумбии на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира и Кубка Америки. Причина заключается в результатах последнего медицинского обследования. Оно показало, что Родригес находится не в оптимальных кондициях.

Отмечается, что главный тренер колумбийской сборной Рейнальдо Руэда и футболисты сожалеют о том, что в настоящий момент они не могут рассчитывать на Хамеса.

По данным СМИ, исключение из сборной Колумбии разозлило Хамеса Родригеса.