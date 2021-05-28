​Хамеса Родригеса исключили из состава сборной Колумбии

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28 Мая 2021, 18:46,
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На официальном сайте Колумбийской федерации футбола сообщается о том, что атакующий полузащитник Хамес Родригес был исключён из состава сборной Колумбии на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира и Кубка Америки. Причина заключается в результатах последнего медицинского обследования. Оно показало, что Родригес находится не в оптимальных кондициях.
Отмечается, что главный тренер колумбийской сборной Рейнальдо Руэда и футболисты сожалеют о том, что в настоящий момент они не могут рассчитывать на Хамеса.
По данным СМИ, исключение из сборной Колумбии разозлило Хамеса Родригеса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Хамес Родригес, Сборная Колумбии