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​КОНМЕБОЛ сообщил Колумбии об отказе перенести Кубок Америки

21 Мая 2021, 08:15,

Летом континентальный футбольный форум пройдёт не только в Европе, но и в Южной Америке. Правительство Колумбии, являющейся принимающей страной Кубка Америки вместе с Аргентиной, попросило КОНМЕБОЛ перенести турнир на ноябрь из-за протестов в своей стране. Конфедерация ответила отказом, о чём сообщается на страницах её официального сайта.

КОНМЕБОЛ поясняет, что перенести Кубок Америки на середину осени нельзя «по причинам, связанным с международным календарём и логистикой».

В ближайшие дни КОНМЕБОЛ обещает сообщить о переносе матчей, которые должны были пройти в Колумбии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кубок Америки
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
21 Мая 2021, 09:24

Народу нужно было быть поспокойнее, а правительству посговорчивее. Понимаю, что на футболе свет клином не сошёлся, но таким макаром утратили футбольный праздник, увы и ах.

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