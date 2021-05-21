​КОНМЕБОЛ сообщил Колумбии об отказе перенести Кубок Америки

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21 Мая 2021, 08:15,
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Летом континентальный футбольный форум пройдёт не только в Европе, но и в Южной Америке. Правительство Колумбии, являющейся принимающей страной Кубка Америки вместе с Аргентиной, попросило КОНМЕБОЛ перенести турнир на ноябрь из-за протестов в своей стране. Конфедерация ответила отказом, о чём сообщается на страницах её официального сайта.
КОНМЕБОЛ поясняет, что перенести Кубок Америки на середину осени нельзя «по причинам, связанным с международным календарём и логистикой».
В ближайшие дни КОНМЕБОЛ обещает сообщить о переносе матчей, которые должны были пройти в Колумбии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Кубок Америки
Народу нужно было быть поспокойнее, а правительству посговорчивее. Понимаю, что на футболе свет клином не сошёлся, но таким макаром утратили футбольный праздник, увы и ах.