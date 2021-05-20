У Колумбии отбирают право проведения Кубка Америки 2021 года

Пандемия коронавируса сорвала проведение чемпионата Европы по футболу в 2020 году, и турнир был сдвинут на один год. В сложной ситуации оказались и организаторы Кубка Америки 2021 года. Коронавирус является серьезной проблемой в Колумбии и Аргентине, но есть и другие проблемы.

В Колумбии несколько недель подряд неспокойно по политическим причинам, и отчет Госдепартамента США о ситуации в стране вынудил КОНМЕБОЛ пойти на перенос части матчей, которые должны были пройти в Колумбии, в Аргентину, которая выступает соорганизатором турнира. По данным Marca, официально об этом решении будет объявлено вечером в четверг. Турнир стартует уже 14 июня.